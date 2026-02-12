La implantación de renovables en Canarias se acelera a partir de marzo

Ha pasado un año desde que la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias anunció la creación de las zonas de aceleración de renovables (ZAR), áreas consensuadas con los cabildos para garantizar la inexistencia de posteriores encontronazos en los tribunales que ralenticen la descarbonización del Archipiélago. En este tiempo, solo Lanzarote y La Gomera han firmado los protocolos, pero la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, anunció ayer que antes de que finalice marzo «prácticamente todas las islas» los habrán rubricado.

Es uno de los hitos marcados en rojo en la agenda del departamento que dirige Mariano Hernández Zapata. En el pasado han sido numerosas las ocasiones en las que las diferencias de criterio entre el Gobierno regional y los insulares a la hora de determinar la ubicación de un parque eólico, por ejemplo, han terminado en los juzgados. Un problema cuando la comunidad autónoma se encuentra inmersa en una carrera por alcanzar el 58% de energías limpias en 2030 a la hora de generar electricidad.

Felicitación de la UE

En el verano pasado, Lanzarote –julio– y La Gomera –agosto– estamparon sus firmas en el mapa para implantar renovables. En el caso de la primera, se fijaron 3.163,89 hectáreas, que se corresponden con el 3,75% de su superficie total, y en el de La Gomera, 610 hectáreas, el 0,4% del territorio. En septiembre, la consejería anunció la felicitación recibida por parte de la Unión Europea (UE), que puso a Canarias como ejemplo de trasposición de la directiva que motivó la creación de las ZAR. No hubo más noticias positivas en la segunda mitad del pasado año.

Antes de ese momento era imposible que llegaran. La puesta en marcha del mecanismo con el que ganar agilidad no estuvo habilitado hasta junio. Fue en ese mes cuando el Parlamento autonómico aprobó el decreto que modificó la Ley de Cambio Climático. El texto de la reforma contenía la creación de las ZAR. No obstante, los contactos del Ejecutivo regional con los cabildos se habían iniciado con mucha anterioridad.

Puntos diferentes

¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué solo dos islas pudieron subirse al carro prácticamente de inmediato y ninguna más? «Cada cabildo se encontraba en un punto diferente dentro de su planificación y hemos tenido que ir acompasando nuestro paso a las distintas realidades insulares», explicó la viceconsejera Schallenberg, quien rechazó «hacer spoiler» pero no dudó en mostrar su confianza sobre la pronta llegada a buen puerto de las negociaciones con el resto.

Tampoco todas las islas parten del mismo punto en cuanto a penetración de renovables. En proporción a sus necesidades energéticas, la viceconsejera colocó a El Hierro por delante del resto por la existencia de Gorona del Viento. Le siguen «Gran Canaria y Tenerife, por este orden, pero a partir de la inauguración de la interconexión entre La Gomera y Tenerife el año que viene» será la isla colombina la que va a situarse como «la primera», anunció Schallenberg.

Diferentes problemas

Quedan «por detrás Fuerteventura, Lanzarote y La Palma en ese orden. Estamos haciendo esfuerzos para que esas zonas de aceleración sean un acicate en todas las islas, pero particularmente en estas tres», continuó la integrante del departamento que sirige Hernández Zapata. Y los problemas en cada una de ellas son diferentes.

En La Palma, ha sido necesario «trabajar mucho en reforzar la red de distribución y transporte» con el fin de haces posible el incremento de la presencia de renovables en el mis de generación. Fuerteventura, continuó la viceconsejera, «tiene bastantes zonas en las que se podrían desarrollar renovables, pero estamos alineándonos con el plan territorial que ellos proponen». La semana que viene hay nuevas reuniones y la viceconsejera espera que la isla majorera también firme el protocolo antes de que termine el mes próximo.