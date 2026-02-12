DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias

La brecha de género en la ciencia: El 90% del alumnado no conoce a ninguna científica canaria

Cuando nueve barcos italianos en Canarias pusieron a Franco frente a Londres en la Segunda Guerra Mundial

Asián: "No sabemos lo que hace el Gobierno central para defender a Canarias en Europa"

El Parlamento de Canarias rechaza el "lesivo" sistema de financiación diseñado por la vicepresidenta Montero

El año de la geotermia en Canarias: Tenerife ya ha empezado; Gran Canaria, en breve

Los damnificados por la ley de vivienda vacacional contraatacan y piden que la actividad sea declarada "inocua"

