Vivienda, empleo y sanidad: los principales temores de los jóvenes canarios

Un informe presentado en el Rectorado de la ULPGC retrata una generación crítica con la política institucional y con una relación desigual con el sistema, entre la adhesión, la neutralidad y el desapego

De izquierda a derecha, Emilio Mayoral, Ana Suárez y Armando Peña.

De izquierda a derecha, Emilio Mayoral, Ana Suárez y Armando Peña. / Angel Medina G.

María Alfonso Rodríguez

María Alfonso Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

El acceso a una casa se ha convertido en la inquietud dominante entre la juventud grancanaria que cursa estudios superiores: un 76,9% lo señala como su principal preocupación de futuro, por delante del empleo (66,8%) y de la sanidad (66,5%), según el estudio presentado este martes en el Rectorado de la ULPGC por el Consejo Social y la Asociación Democracia Canarias XXI.

El informe, elaborado a partir de una muestra de 800 estudiantes de entre 17 y 25 años, con mayoría femenina (56,2%) y una presencia destacada de alumnado de la ULPGC (66%), dibuja un retrato marcado por prioridades materiales y por una relación compleja con el sistema democrático: en conjunto, las preocupaciones se agrupan en un triángulo donde vivienda, trabajo y salud concentran el malestar.

Esa tensión convive con un diagnóstico de distanciamiento hacia la política institucional. Los datos del estudio apuntan a una crisis de confianza y a una crisis de afinidad con el modelo democrático: solo un 16,8% expresa conexión con la democracia, mientras casi la mitad (45,7%) manifiesta desapego y un 37,3% se mantiene en una posición neutral.

Pese a ese desencanto, el estudio también refleja una preferencia mayoritaria por fórmulas de implicación directa: el 73,5% opta por la democracia directa frente a modelos de representación tradicional, en un contexto en el que los jóvenes, según el estudio, reclaman cambios para mejorar el funcionamiento del sistema en lugar de «destruirlo».

(Habrá ampliación)

Vivienda, empleo y sanidad: los principales temores de los jóvenes canarios

Vivienda, empleo y sanidad: los principales temores de los jóvenes canarios

