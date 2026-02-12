Vivienda, empleo y sanidad: los principales temores de los jóvenes canarios
Un informe presentado en el Rectorado de la ULPGC retrata una generación crítica con la política institucional y con una relación desigual con el sistema, entre la adhesión, la neutralidad y el desapego
El acceso a una casa se ha convertido en la inquietud dominante entre la juventud grancanaria que cursa estudios superiores: un 76,9% lo señala como su principal preocupación de futuro, por delante del empleo (66,8%) y de la sanidad (66,5%), según el estudio presentado este martes en el Rectorado de la ULPGC por el Consejo Social y la Asociación Democracia Canarias XXI.
El informe, elaborado a partir de una muestra de 800 estudiantes de entre 17 y 25 años, con mayoría femenina (56,2%) y una presencia destacada de alumnado de la ULPGC (66%), dibuja un retrato marcado por prioridades materiales y por una relación compleja con el sistema democrático: en conjunto, las preocupaciones se agrupan en un triángulo donde vivienda, trabajo y salud concentran el malestar.
Esa tensión convive con un diagnóstico de distanciamiento hacia la política institucional. Los datos del estudio apuntan a una crisis de confianza y a una crisis de afinidad con el modelo democrático: solo un 16,8% expresa conexión con la democracia, mientras casi la mitad (45,7%) manifiesta desapego y un 37,3% se mantiene en una posición neutral.
Pese a ese desencanto, el estudio también refleja una preferencia mayoritaria por fórmulas de implicación directa: el 73,5% opta por la democracia directa frente a modelos de representación tradicional, en un contexto en el que los jóvenes, según el estudio, reclaman cambios para mejorar el funcionamiento del sistema en lugar de «destruirlo».
(Habrá ampliación)
