ACIISI destina 200.000 euros a impulsar la divulgación científica en Canarias

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), adscrita a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura que dirige Migdalia Machín, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias una nueva convocatoria de subvenciones destinada a fortalecer la divulgación de la investigación, el desarrollo y la innovación en las Islas durante los ejercicios 2026 y 2027.

La iniciativa cuenta con una dotación global de 200.000 euros, repartida en dos anualidades de 100.000 euros cada una. Las ayudas cubrirán hasta el cien por cien del presupuesto subvencionable, lo que refuerza la apuesta del Gobierno autonómico por acercar el conocimiento científico y tecnológico a la ciudadanía y consolidar el ecosistema investigador canario.

Entidades que pueden optar a las ayudas

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades con domicilio en Canarias que desarrollen actividades de investigación, desarrollo e innovación. Entre ellas figuran los organismos públicos de investigación contemplados en la Ley de la Ciencia, las universidades públicas y los centros públicos de I+D+i dependientes de administraciones canarias.

También podrán acceder las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad investigadora en el Archipiélago, así como corporaciones de Derecho Público como colegios profesionales y cámaras de comercio. Igualmente, podrán solicitar estas ayudas aquellas entidades que actúen como medio propio de universidades públicas o instituciones sanitarias públicas, conforme a lo establecido en las bases reguladoras.

Acciones subvencionables

La convocatoria contempla distintas modalidades de actuación. En la Modalidad A se incluyen congresos nacionales, con ayudas que oscilan entre 3.000 y 10.000 euros, e internacionales, con subvenciones de entre 6.000 y 15.000 euros.

La Modalidad B está dirigida a talleres, workshops, seminarios y jornadas, con importes comprendidos entre 3.000 y 5.000 euros. Por su parte, la Modalidad C financiará grandes eventos de divulgación científica con cuantías que podrán situarse entre 10.000 y 25.000 euros.

En caso de que no se agote el crédito asignado al primer procedimiento, el remanente podrá incorporarse al segundo.

Plazos y procedimiento

La convocatoria se desarrolla en régimen de concurrencia no competitiva y en modalidad abierta, lo que implica que las ayudas se concederán por orden de presentación de solicitudes completas hasta agotar el crédito disponible.

El primer procedimiento

, correspondiente a 2026, está dirigido a acciones celebradas entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de ese año. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto del 12 de febrero al 4 de marzo de 2026. El segundo procedimiento, destinado a 2027, cubrirá acciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de ese ejercicio, con un plazo de solicitud previsto entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2027.

Las solicitudes deberán tramitarse obligatoriamente por vía telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Resolución y justificación

El plazo máximo para resolver será de seis meses desde la finalización del periodo de presentación de solicitudes. El abono de las ayudas se realizará de forma anticipada.

En cuanto a la justificación, deberá presentarse antes del 30 de enero de 2027 para las acciones correspondientes a 2026 y antes del 30 de enero de 2028 para las de 2027.

Con esta nueva convocatoria, la ACIISI consolida su compromiso con la promoción de la cultura científica y tecnológica en Canarias, fomentando espacios de intercambio, visibilidad y proyección nacional e internacional para la investigación que se desarrolla en el Archipiélago.