La borrasca Oriana activa la prealerta por fenómenos costeros en Canarias
La Dirección General de Emergencias declara la prealerta desde las 15.00 horas ante el empeoramiento del estado del mar y olas de hasta cuatro metros durante el fin de semana
La borrasca Oriana, que mantiene en alerta a gran parte de España por viento, lluvia y nieve, también tendrá efectos en Canarias. Aunque el Archipiélago no sufrirá los fenómenos más extremos registrados en la Península, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todas las islas a partir de las 15.00 horas de este viernes, 13 de febrero.
La decisión se adopta en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes oficiales, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Oleaje de hasta cuatro metros
Según las previsiones, se espera mar combinada de entre dos y tres metros, aumentando al final del día hasta los tres o cuatro metros en el norte de Lanzarote. Este incremento se debe al refuerzo del mar de viento del nordeste, que se sumará al mar de fondo del oeste-noroeste, estimado entre dos y tres metros durante todo el periodo.
De cara al sábado, el mar de fondo se mantendrá en torno a los 2,5 metros, mientras que el mar de viento se intensificará progresivamente en todo el Archipiélago. Como consecuencia, las olas de entre tres y cuatro metros se irán extendiendo gradualmente a todas las islas a lo largo del fin de semana.
Impacto indirecto de la borrasca Oriana
Mientras en la Península la borrasca Oriana deja rachas que alcanzan los 100 kilómetros por hora, nevadas en cotas medias y lluvias persistentes, en Canarias el principal riesgo se concentra en el estado del mar y en posibles intervalos de viento fuerte en zonas expuestas.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución en paseos marítimos, diques, zonas de rompiente y actividades náuticas, así como seguir la información oficial ante posibles actualizaciones de los avisos.
Aunque no se prevén precipitaciones intensas asociadas directamente al núcleo de la borrasca en las islas, la inestabilidad marítima marcará la jornada del viernes y el fin de semana en todo el litoral canario.
