Así cambiará el tiempo en Canarias esta tarde: viento fuerte y nubosidad en el norte

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para la tarde de este viernes un escenario de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y viento del nordeste con rachas muy fuertes en varios puntos del archipiélago.

A partir de las 18:00 horas, el protagonismo lo tendrá el viento, especialmente en zonas altas y en las vertientes este y noroeste de islas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde se esperan rachas muy fuertes durante toda la jornada. En Lanzarote y Fuerteventura, el refuerzo del viento se notará con mayor intensidad durante la segunda mitad del día.

Nubosidad en el norte y temperaturas en descenso

En las islas de mayor relieve, el norte permanecerá con cielos nubosos, aunque con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, más acusado en las máximas de zonas interiores y medianías. En capitales como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los valores rondarán entre 17 y 21 grados.

Viento fuerte y mar alterada

El viento soplará del nordeste entre moderado y fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas. En Tenerife se prevén intervalos intensos en el extremo noroeste y la vertiente sureste, tanto en medianías como en el litoral. En Gran Canaria, las rachas más intensas se concentrarán en cumbres y vertientes este y noroeste.

En cuanto al estado del mar, se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 6, arreciando localmente a 7, con marejada, fuerte marejada e incluso mar gruesa. Habrá mar de fondo del oeste o noroeste con olas de entre uno y dos metros. En las costas del suroeste de Tenerife y La Gomera, el viento será más variable y el mar permanecerá rizado.

Situación por islas

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos despejados, aunque el viento ganará fuerza a lo largo de la tarde, con probables rachas muy fuertes, especialmente en Jandía y zonas expuestas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados.

Gran Canaria y Tenerife mantendrán nubosidad en el norte con apertura de claros durante la tarde y viento intenso en zonas altas y vertientes expuestas.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, la nubosidad se concentrará en las vertientes norte, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, mientras el viento continuará soplando con fuerza en cumbres y extremos insulares.

Las temperaturas mínimas en La Gomera serán de 16 grados llegando a los 20 máximo, mientras que en La Palma y El Hierro serán de 13-14 y 18 como máximo.