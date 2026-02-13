Así cambiará el tiempo en Canarias esta tarde: viento fuerte y nubosidad en el norte
El nordeste soplará con intensidad en zonas altas y vertientes este y noroeste de las islas montañosas, mientras que Lanzarote y Fuerteventura notarán el refuerzo del viento a partir de la segunda mitad del día
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para la tarde de este viernes un escenario de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y viento del nordeste con rachas muy fuertes en varios puntos del archipiélago.
A partir de las 18:00 horas, el protagonismo lo tendrá el viento, especialmente en zonas altas y en las vertientes este y noroeste de islas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde se esperan rachas muy fuertes durante toda la jornada. En Lanzarote y Fuerteventura, el refuerzo del viento se notará con mayor intensidad durante la segunda mitad del día.
Nubosidad en el norte y temperaturas en descenso
En las islas de mayor relieve, el norte permanecerá con cielos nubosos, aunque con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, más acusado en las máximas de zonas interiores y medianías. En capitales como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los valores rondarán entre 17 y 21 grados.
Viento fuerte y mar alterada
El viento soplará del nordeste entre moderado y fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas. En Tenerife se prevén intervalos intensos en el extremo noroeste y la vertiente sureste, tanto en medianías como en el litoral. En Gran Canaria, las rachas más intensas se concentrarán en cumbres y vertientes este y noroeste.
En cuanto al estado del mar, se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 6, arreciando localmente a 7, con marejada, fuerte marejada e incluso mar gruesa. Habrá mar de fondo del oeste o noroeste con olas de entre uno y dos metros. En las costas del suroeste de Tenerife y La Gomera, el viento será más variable y el mar permanecerá rizado.
Situación por islas
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos despejados, aunque el viento ganará fuerza a lo largo de la tarde, con probables rachas muy fuertes, especialmente en Jandía y zonas expuestas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados.
Gran Canaria y Tenerife mantendrán nubosidad en el norte con apertura de claros durante la tarde y viento intenso en zonas altas y vertientes expuestas.
En La Palma, La Gomera y El Hierro, la nubosidad se concentrará en las vertientes norte, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, mientras el viento continuará soplando con fuerza en cumbres y extremos insulares.
Las temperaturas mínimas en La Gomera serán de 16 grados llegando a los 20 máximo, mientras que en La Palma y El Hierro serán de 13-14 y 18 como máximo.
