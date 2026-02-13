Los colegios de enfermería se unen para impulsar la transparencia y la modernización

Los colegios de enfermería del territorio nacional apuestan por reforzar un modelo de trabajo basado en la transparencia, la ética, la rendición de cuentas y la modernización. Así lo pusieron de manifiesto este viernes diferentes representantes de las citadas instituciones en el marco de la celebración de las Jornadas de Buenas Prácticas en la Organización Colegial de Enfermería, un encuentro que se prolongará hasta este sábado en el Museo Elder de la capital grancanaria. La cita reúne a una treintena de colegios provinciales y a cinco consejos autonómicos.

“Queremos que las prácticas que se realizan en nuestra organización repercutan de forma positiva en el cuidado profesional que llega al ciudadano, y que esté basado en la calidad y la seguridad. Por ello, apostamos por la renovación y la modernización de la organización colegial y del Consejo General", afirmó Rita Mendoza, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Para alcanzar este objetivo, subrayó que todas las decisiones deben adoptarse con la máxima transparencia. ¿El propósito? Que la población sea consciente de que recibe "el mejor servicio" por parte de las 350.000 enfermeras que hay en el país.

'Alianza Enfermera'

Asimismo, la responsable de la agrupación explicó que un grupo de presidentes de los colegios provinciales — hay 52 en total— se ha unido para trabajar en el proyecto Alianza Enfermera. Esta iniciativa ha permitido identificar que los distintos modelos organizativos aplicados en las diferentes regiones pueden favorecer mejoras y avances en la práctica profesional a nivel nacional. Según detalló, se trata de aplicar principios como la solidaridad, la equidad o la participación para pasar de una estructura piramidal "a una red viva en la que las decisiones se tomen en el conjunto de la organización".

La primera ponencia del encuentro corrió a cargo de Sabrina Femenía, directora de innovación del Instituto de Gobernanza Empresarial y profesora de la Universidad de Valencia, quien lanzó un mensaje sobre la necesidad de avanzar hacia una mayor calidad en la gestión de las organizaciones profesionales. En su discurso, planteó una reflexión sobre los errores más frecuentes que se cometen en la gestión colegial y las medidas necesarias para corregirlos. "Al igual que las empresas, las asociaciones y los colegios profesionales tienen riesgos de gobernanza. Muchas veces actuamos por inercia, pero para salir de ella tenemos que tomar el control y darle paso a la proactividad", anotó.

Líneas de actuación

Al listado de errores sumó el silencio, el miedo a la autocrítica y el temor a las discrepancias. "Cuando debatimos dentro de la Junta de Gobierno, analizamos diferentes puntos de vista. Esta diversidad nos enriquece. O debatimos nosotros o debatirán por nosotros", aseveró. En este contexto, expuso varias líneas de actuación orientadas a reforzar la gobernanza. Entre ellas, la ponente resaltó el reparto y el equilibrio de poderes, la adopción de una visión estratégica y la apuesta decidida por la excelencia y la mejora continua.

Concha Zaforteza, subdirectora de Cuidados del Servicio de Salud de las Islas Baleares, intervino en la cita para abordar las claves de la buena gobernanza desde la transparencia. "Nuestra organización colegial debe fundamentarse en tres pilares: la existencia de un plan estratégico compartido por todas las provincias, una actitud ética basada en un modo de actuar que persiga el bien común, y un sistema de rendición de cuentas claro", reivindicó.

«El Colegio de Las Palmas es un ejemplo a nivel nacional», afirma Concha Zaforteza

A su juicio, estos elementos deben generar una red de colaboración y de confianza entre quienes integran la estructura colegial. En este sentido, quiso poner en valor la labor desarrollada en la provincia de Las Palmas. "El Colegio de Las Palmas es un ejemplo a nivel nacional, ya que cumple con unos estándares de transparencia y gobernanza muy altos", manifestó Zaforteza.

Por su parte, Concha Piqueras, presidenta del Consejo Autonómico de Colegios de Enfermería de Castilla-La Mancha, puso de relieve que la cita que acoge el Museo Elder se enmarca en un proyecto de renovación y modernización de la organización colegial, una iniciativa que debe empezar en las unidades básicas: los colegios. No obstante, estas medidas deben ir de la mano de la evolución que ha experimentado la profesión. "La profesión enfermera ha avanzado y ha cambiado de forma notable con el paso de los años. Por eso, aspira a ocupar el lugar que le corresponde en el cuidado de salud de las personas", apuntó la profesional.

A lo largo de este sábado, también se celebrarán diferentes mesas de debate y trabajo sobre la necesaria renovación y modernización del Consejo General de Enfermería. "Sin duda, estas jornadas representan una gran oportunidad para nosotros", valoró Rita Mendoza.