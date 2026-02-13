Cuidado con el viento en carretera: el error al volante que comenten los conductores canarios

La Guardia Civil de Tráfico tiene como objetivo reducir la siniestralidad en las carreteras y garantizar la seguridad vial de los conductores. Ante las fuertes rachas de viento en gran parte del país, la Dirección General de Tráfico recuerda que "en los días con viento, es necesario sujetar con firmeza el volante, tener especial cuidado al adelantar a un camión a la salida de un túnel y estar atentos a las rachas de viento, bien fijándose en la vegetación o en las banderas o mangas de viento para conocer su dirección".

La intensas rachas de viento pueden desestabilizar los vehículos y provocar situaciones de riesgo en las carreteras, especialmente en determinados puntos o maniobras como las salidas de túneles o adelantamientos.

El efecto pantalla

Este efecto se produce cuando un vehículo está adelantando a otro mas grande, como un camión o un autobús mientras se producen fuertes corrientes de aire lateral. Durante el adelantamiento, el coche queda protegido del viento gracias al otro automóvil, pero el verdadero peligro llega una vez ha superado al vehículo.

Al rebasarlo. el aire impacta de golpe contra el coche, lo que puede provocar un fuerte desplazamiento lateral si el conductor no está concentrado en la conducción. Lo mismo puede ocurrir a la salida de un túnel.

En estos casos lo más recomendable es agarrar con firmeza el volante para evitar movimientos bruscos y reducir ligeramente la velocidad.

La sujeción del volante es importante durante la conducción / NEOMotor

Cómo anticiparse al viento en las carreteras

La DGT recomienda prestar atención al entorno para conocer en que dirección va el aire. Para ello, los conductores deben observar la vegetación, las banderas o las mangas de viento instaladas en determinados tramos de las carreteras. De esta manera, pueden conocer desde dónde sopla y prepararse para posibles empujones laterales.

Si el viento sopla en contra, el coche necesitará más potencia y aumentará el consumo. En cambio, si lo hace a favor el viento ayudará al vehículo a alcanzar más velocidad.

Peligro del viento / DGT

Consejos básicos para circular con viento

Desde RACE han lanzado una serie de consejo a los conductores para que cuando conduzcan con fuerte vientos mantengan la máxima seguridad en todo momento.

Reducir la velocidad.

Sujetar el volante con firmeza y evitar movimiento bruscos.

con firmeza y evitar movimiento bruscos. Circular por el centro del carril , evitando así los movimientos hacia los lados.

, evitando así los movimientos hacia los lados. Extremar la precaución al realizar un adelantamiento. Adelanta solo cuando sea necesario, evita los adelantamientos solo por prisas.

al realizar un adelantamiento. Adelanta solo cuando sea necesario, evita los adelantamientos solo por prisas. Presta atención a los obstáculos en la calzada , ya que debido al viento la vía puede verse limitada con objetos arrastrados por el viento o ramas.

, ya que debido al viento la vía puede verse limitada con objetos arrastrados por el viento o ramas. Comprobar el estado de los neumáticos es fundamental para que garantizar el máximo agarre al asfalto.

La DGT insiste en que adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas es una obligación de los conductores para garantizar tanto la propia seguridad vial como la del resto de usuarios que circulen por la vía.