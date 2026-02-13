Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  3. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  4. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  5. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  6. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
  7. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
  8. La Aemet alerta por viento intenso y mar alterada en Canarias: nubes y lloviznas a primera hora

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Vivienda, empleo y sanidad: los principales temores de los jóvenes canarios

La implantación de renovables en Canarias se acelera a partir de marzo

Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos

¿Lluvia en Carnaval? Esto dice la Aemet sobre el tiempo de este viernes en Canarias

Un “platillo cósmico” eclipsa una estrella durante nueve meses y sorprende a la comunidad científica

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

La jueza imputa siete delitos a Navarro, ‘Tito Berni’, Espinosa y Taishet Fuentes

La jueza imputa siete delitos a Navarro, ‘Tito Berni’, Espinosa y Taishet Fuentes
