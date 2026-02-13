El Gobierno de Canarias activa ahora el concurso de movilidad para los funcionarios

La Dirección General de Función Pública se mueve para frenar el descontento creciente de los funcionarios de carrera autonómicos e inicia los trámites para confeccionar las bases generales del concurso de traslados que afecta a unos 4.000 empleados públicos. La intención es convocar este año el procedimiento para facilitar la movilidad de los trabajadores, aunque antes tiene que pasar por una consulta pública previa para recibir propuestas y sugerencias y, posteriormente, negociar las bases en la mesa sectorial con las organizaciones sindicales. La ley de la Función Pública canaria establece que una vez convocado el concurso de méritos hay un plazo máximo de quince meses para resolverlo, lo que supone que el mismo no estaría finalizado hasta el próximo año. Los nuevos requisitos sustituyen a las bases vigentes que datan de hace 14 años, que fueron las que sustentaron el concurso convocado el año 2021 y que no fue resuelto hasta septiembre de 2022.

La iniciativa de Función Pública llega siete meses después de que se iniciaran negociaciones –en julio de 2025– con las centrales sindicales para aprobar unas bases específicas para el concurso. Los representantes de los trabajadores reclamaron en ese momento al Ejecutivo que se negociaran primero las bases generales, lo que paralizó el proceso hasta ahora. En este sentido, los sindicatos, entre ellos los mayoritarios CSIF y Sepca, cuestionan que desde el último concurso resuelto en 2022 no se ha avanzado y tampoco en esta legislatura, de la que han pasado casi tres años. En esas fechas el CSIF presentó un recurso contencioso administrativo ante la inacción de la Administración en la que se exige la convocatoria inmediata de los concursos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Este recurso aún no se ha resuelto.

Función Pública explica que las nuevas bases pretenden «configurar de una forma adecuada y actualizada los distintos méritos profesionales del personal funcionario, a fin de permitir una correcta cobertura de los puestos de trabajo que lo son por concurso de méritos». Ahora lo que hace la Administración es asumir como propia la petición que ya le habían hecho los sindicatos de actualizar las bases.

Retiro gradual

En relación con la jubilación parcial, el Ejecutivo se compromete a abordarla con medidas que incentiven el retiro gradual de los funcionarios autonómicos. Sin embargo Función Pública confirma que este derecho de los empleados públicos se tratará cuando lo regule el Gobierno central, ya que se trata de una competencia básica estatal que ahora mismo está congelada.

Función Pública mueve ficha lanzando medidas relacionadas con los funcionarios de carrera ante el malestar cada vez más generalizado de estos empleados públicos, que se ha incrementado en los últimos meses tras la aprobación del plan de ordenación del personal laboral. Entre las exigencias que se demandan a la Administración figura la convocatoria inmediata del concurso de traslados con bases legales correctas y el compromiso por escrito del Ejecutivo de que la movilidad se hará cada dos años con el fin de evitar situaciones como estar más de una década sin movilidad y ahora cerca de cuatro años. Asimismo se reclama el fin de las adjudicaciones a los nuevos ingresos sin oferta previa al personal de carrera.

El departamento que dirige Nieves Lady Barreto recuerda que se ha puesto en marcha un paquete de iniciativas que buscan el fomento y el refuerzo del personal funcionario de la Administración autonómica. Un decreto ley primero y ahora una ley de medidas urgentes en materia de empleo público contienen una serie de medidas que el Ejecutivo considera que contribuyen a la mejora de las condiciones del funcionariado. Entre ellas se encuentra la figura de la promoción interna temporal que permitiría al personal desempeñar puestos de superior categoría de forma temporal, que les computará además como mérito profesional. Asimismo las convocatorias de nuevos procesos selectivos y de concursos de traslado incluyen como mérito a valorar la participación del personal funcionario en órganos de selección y provisión.

Una de las cuestiones que también ha puesto sobre la mesa Función Pública es la de acortar los tiempos y el diseño de las pruebas de las oposiciones de una forma más adecuada a los tiempos actuales, lo que se ha traducido en la aprobación de unas nuevas bases generales que regulan el turno libre y que ya se están aplicando en los nuevos procesos selectivos que se están convocando.