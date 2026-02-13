El IGN advierte de señales anómalas en Las Cañadas del Teide: “Tenerife es una isla volcánicamente activa”

El director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez, ha advertido de que las señales anómalas registradas desde hace una década en Las Cañadas del Teide “nos dicen a gritos” que Tenerife es una isla volcánicamente activa.

En una entrevista concedida a EFE, el responsable del organismo encargado de la vigilancia volcánica en España explicó que el indicio más reciente ha sido una señal sísmica de baja intensidad y duración inusual, de unos 90 minutos, que se suma a los enjambres sísmicos detectados desde 2016, al aumento de emisiones de gases en el cráter del Teide y a una deformación del terreno de unos dos centímetros en los últimos tres años.

¿Habrá una erupción en Tenerife?

A la pregunta de si esta actividad derivará en una erupción, Domínguez es prudente: “Por una cuestión estadística, a corto y medio plazo la probabilidad es relativamente baja, pero cuanto más tiempo pase, más posibilidades habrá”.

El director del IGN recuerda que “cada volcán es un mundo” y que no siempre este tipo de señales acaban en erupción. En Canarias, explica, la corteza es “muy fina” y el magma no aparece de forma repentina, sino que se acumula durante años o décadas en reservorios subterráneos, que en ocasiones no llegan a activarse.

Itahiza Domínguez / Carsten W. Lauritsen

Como ejemplo, señala que en La Palma el proceso previo a la erupción duró unos 15 años, mientras que en El Hierro se prolongó durante décadas. En el caso de Tenerife, reconoce que no se puede afirmar con certeza que esté ocurriendo lo mismo, “pero no sería raro que lo fuera”.

Señales precursoras y margen de aviso

Históricamente, las erupciones en la isla han venido precedidas de terremotos sentidos por la población. “La cuestión es cuánto tiempo antes. Pueden ser semanas o meses”, apunta Domínguez, recordando que en La Palma fueron solo siete días, con un abombamiento del terreno de 30 centímetros.

Solo en ese escenario el semáforo volcánico pasaría de verde a amarillo, una decisión que corresponde al Gobierno de Canarias en función de la información científica disponible.

El director del IGN insiste en que existe margen para avisar a la población, aunque reconoce que predecir el lugar exacto y la hora de una erupción es extremadamente complejo en cualquier parte del mundo. La dificultad radica en la cantidad de variables que intervienen y en el carácter “caótico” de estos procesos, donde pequeños cambios pueden alterar la evolución del magma en poco tiempo.

¿Dónde podría producirse la próxima erupción?

Domínguez explica que en Tenerife existen dos tipos de vulcanismo: el fonolítico del Teide, con una cámara magmática bajo el volcán y menor probabilidad eruptiva; y el basáltico de las dorsales, responsable de las erupciones históricas en la dorsal noreste y noroeste, zonas que presentan mayor probabilidad según los mapas de peligrosidad.

No obstante, advierte de que el sur de la isla, desde Vilaflor hasta casi la costa, cuenta con un amplio campo volcánico monogenético y tampoco puede descartarse.

La literatura científica sitúa la recurrencia eruptiva en Tenerife entre 100 y 200 años, siendo la última erupción la del Chinyero en 1909. Sin embargo, Domínguez recalca que estas estadísticas deben manejarse con cautela: “En geología funcionan más o menos”.

Transparencia sin alarmismo

El director del IGN reconoce que para los científicos supone un equilibrio complejo informar con transparencia sin generar alarma. “No podemos decir a la gente que no pasa nada”, afirma, pero también entiende la inquietud ciudadana tras la reciente experiencia de La Palma.

Noticias relacionadas

Por ello, recomienda atender siempre a las fuentes oficiales y evitar los bulos. “Llevamos diez años con gente que dice que mañana hay una erupción en Tenerife”, ironiza. “Me dicen: avísame si pasa algo. Ojalá fuera tan fácil”.