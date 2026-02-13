Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala de la Reina Carnaval de Las PalmasTiempo AEMET CanariasNuevo single QuevedoUD Las PalmasDesalojo Puerto Las Palmas
instagramlinkedin

Involcan detecta un nuevo enjambre sísmico en Tenerife con centenares de señales de baja amplitud en el Teide

El séptimo episodio de este tipo desde 2016 se prolongó durante casi once horas y está vinculado, según los científicos, a la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal

Una turista en un sendero del Parque Nacional del Teide.

Una turista en un sendero del Parque Nacional del Teide. / Andrés Gutiérrez

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha registrado un nuevo enjambre de eventos híbridos en Tenerife, compuesto por varios centenares de señales de muy baja amplitud, entre las 17.20 horas del jueves y las 04.00 horas de este viernes.

Se trata del séptimo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016. Episodios similares se produjeron el 14 de junio de 2019, el 16 de junio y el 12 de julio de 2022, el 14 de noviembre de 2024 y el 7 de agosto de 2025.

Según Involcan, la hipótesis más probable es que estos enjambres estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla, un proceso que se viene observando de forma recurrente desde 2016.

CO₂ y deformación del terreno

La institución subraya que esta interpretación cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre ellos el aumento de la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno en el sector noreste del pico del Teide.

No obstante, Involcan recalca que este episodio “no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo”. Pese a ello, advierte de que el “mayor ruido volcánico” registrado en la isla desde finales de 2016 no muestra evidencias de estar remitiendo.

Noticias relacionadas y más

El fenómeno se enmarca dentro del proceso de vigilancia científica permanente sobre la actividad volcánica de Tenerife, una isla considerada activa desde el punto de vista geológico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  3. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  4. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  5. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  6. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  7. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
  8. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación

Cupido hace el ‘check-in’ en los hoteles del Archipiélago

Cupido hace el ‘check-in’ en los hoteles del Archipiélago

El acuerdo de Función Pública en Canarias desata el malestar de 4.000 funcionarios

El acuerdo de Función Pública en Canarias desata el malestar de 4.000 funcionarios

El IGN advierte de señales anómalas en Las Cañadas del Teide: “Tenerife es una isla volcánicamente activa”

El IGN advierte de señales anómalas en Las Cañadas del Teide: “Tenerife es una isla volcánicamente activa”

Salud Pública eleva a nivel “Alto” el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias

Salud Pública eleva a nivel “Alto” el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias

Involcan detecta un nuevo enjambre sísmico en Tenerife con centenares de señales de baja amplitud en el Teide

Involcan detecta un nuevo enjambre sísmico en Tenerife con centenares de señales de baja amplitud en el Teide

Aumenta la presión asistencial en las urgencias de los hospitales canarios

Aumenta la presión asistencial en las urgencias de los hospitales canarios

Torres reconoce que los tremores en el Teide “no son normales”, pero descarta una erupción inmediata

Torres reconoce que los tremores en el Teide “no son normales”, pero descarta una erupción inmediata

La Guardia Civil contra el petaqueo: once detenidos por suministrar combustible a narcolanchas

La Guardia Civil contra el petaqueo: once detenidos por suministrar combustible a narcolanchas
Tracking Pixel Contents