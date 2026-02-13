Involcan detecta un nuevo enjambre sísmico en Tenerife con centenares de señales de baja amplitud en el Teide
El séptimo episodio de este tipo desde 2016 se prolongó durante casi once horas y está vinculado, según los científicos, a la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal
La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha registrado un nuevo enjambre de eventos híbridos en Tenerife, compuesto por varios centenares de señales de muy baja amplitud, entre las 17.20 horas del jueves y las 04.00 horas de este viernes.
Se trata del séptimo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016. Episodios similares se produjeron el 14 de junio de 2019, el 16 de junio y el 12 de julio de 2022, el 14 de noviembre de 2024 y el 7 de agosto de 2025.
Según Involcan, la hipótesis más probable es que estos enjambres estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla, un proceso que se viene observando de forma recurrente desde 2016.
CO₂ y deformación del terreno
La institución subraya que esta interpretación cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre ellos el aumento de la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno en el sector noreste del pico del Teide.
No obstante, Involcan recalca que este episodio “no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo”. Pese a ello, advierte de que el “mayor ruido volcánico” registrado en la isla desde finales de 2016 no muestra evidencias de estar remitiendo.
El fenómeno se enmarca dentro del proceso de vigilancia científica permanente sobre la actividad volcánica de Tenerife, una isla considerada activa desde el punto de vista geológico.
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
- Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
- ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
- La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
- El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación