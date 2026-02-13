¿Lluvia en Carnaval? Esto dice la Aemet sobre el tiempo de este viernes en Canarias

Los intervalos nubosos y la baja probabilidad de lluvias débiles marcarán la jornada de este viernes 16 de febrero en Canarias, especialmente en las zonas norte y oeste de varias islas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento del norte irá ganando intensidad a lo largo del día, con posibles rachas fuertes en cumbres y vertientes expuestas. Las temperaturas máximas descenderán, sobre todo en zonas interiores, mientras que las mínimas se mantendrán estables.

En el mar, se espera viento del noreste de fuerza 2 a 4, arreciando a 4 o 5, localmente 6 al final del día. Habrá marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos durante toda la jornada, con cielos más cubiertos al inicio y final del día. Hay baja probabilidad de lluvias débiles, especialmente en el norte y oeste. Temperaturas sin grandes cambios en mínimas y descenso ligero a moderado en las máximas. Viento del norte girando a nordeste.

Arrecife: 16 °C / 23 °C

Fuerteventura

Cielos nubosos en el norte y oeste con posibilidad de lluvias ocasionales. Las temperaturas bajarán ligeramente, sobre todo en zonas interiores y del oeste. Viento moderado del norte, girando a nordeste por la tarde.

Puerto del Rosario: 16 °C / 23 °C

Gran Canaria

Intervalos nubosos en el norte con posibilidad de lluvias débiles, más probables al comienzo y final del día. En el resto, cielos poco nubosos. Viento moderado del norte, con rachas fuertes en cumbres y vertientes expuestas a partir de la tarde.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 °C / 22 °C

Tenerife

Nubosidad en el norte, con probables lluvias débiles durante el día. En el sur, cielos poco nubosos. El viento se intensificará por la tarde, con rachas fuertes en zonas del interior.

Santa Cruz de Tenerife: 17 °C / 23 °C

La Gomera

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles. Claros hacia el final del día. En el resto de la isla, cielos poco nubosos o despejados. Viento del norte con intervalos de fuerte, especialmente en cumbres.

San Sebastián de La Gomera: 17 °C / 22 °C

La Palma

Predominio de la nubosidad en el norte y este, con baja probabilidad de lluvias débiles. Descenso moderado de temperaturas en zonas del interior. Viento de componente norte con posibles rachas muy fuertes.

Santa Cruz de La Palma: 16 °C / 22 °C

El Hierro

Intervalos nubosos en el norte y oeste durante gran parte del día, con claros por la tarde. Temperaturas máximas en ligero descenso. Viento del norte girando a nordeste, con intervalos fuertes.

Noticias relacionadas