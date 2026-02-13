El meteorólogo Rubén Vázquez alerta del tiempo que hará en Canarias este fin de semana de Carnaval: "Habrá avisos amarillos en todas las islas"

El primer fin de semana del Carnaval en Canarias estará bastante agitado en algunas zonas, y tranquilo en otras. Pese a que un anticiclón dominará el archipiélago durante los días clave, el viento y el fuerte oleaje obligan a extremar la precaución en la costa. Así lo ha explicado el meteorólogo Rubén Vázquez, quien ha alertado de los avisos que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Canarias afronta estos días de Carnaval con un escenario meteorológico marcado por la estabilidad atmosférica, pero no exento de riesgos. Según Rubén Vázquez, las lluvias quedarán prácticamente descartadas en el archipiélago, por lo que todos podremos salir a la calle a disfrutar sin tener que echarnos el paraguas.

Tiempo estable: sin lluvias y con nubosidad limitada

Rubén Vázquez analiza los mapas y concluye que Canarias estará dominada por un anticiclón, una situación que se consolida durante el fin de semana. Los modelos meteorológicos coinciden en que las precipitaciones serán "escasas o nulas", concentrándose únicamente algunas lloviznas débiles y muy puntuales en las vertientes norte por efecto de los alisios.

Aemet

Este patrón garantiza que los actos del Carnaval puedan desarrollarse sin sobresaltos por lluvia. La nubosidad será variable, más presente en el norte de las islas, mientras que en las zonas sur se impondrán los claros. Las temperaturas se mantendrán dentro de valores suaves para la época, con un ambiente agradable durante el día.

El viento es el principal factor a vigilar

Aunque la estabilidad domina en tierra, Rubén Vázquez insiste en que el viento será un elemento clave a tener en cuenta durante el fin de semana. El archipiélago se verá afectado por una fuerte entrada marcada de norte, asociada la diferencia de presiones, que son consecuencia de una borrasca que afecta al entorno peninsular mezclados con el anticiclón subtropical.

El meteorólogo advierte de avisos activados por viento en Canarias tanto el viernes como el sábado y el domingo:

Hoy, viernes 13 de febrero , habrá avisos amarillos en la totalidad de las islas de Santa Cruz de Tenerife y en el centro y sur de Gran Canaria.

, habrá avisos amarillos en la totalidad de las islas de Santa Cruz de Tenerife y en el centro y sur de Gran Canaria. Mañana, sábado 14 de febrero , los avisos se extienden a la totalidad del archipiélago, afectando a Lanzarote y Fuerteventura.

, los avisos se extienden a la totalidad del archipiélago, afectando a Lanzarote y Fuerteventura. El domingo 15 de febrero se espera que la situación sea similar con alertas de viento que alcanzaría los 90 km/h en algunos puntos y con un oleaje de fuerza 7.

Las rachas serán intensas en zonas expuestas, especialmente en medianías y cumbres. Esta situación puede afectar a escenarios al aire libre, estructuras temporales y desfiles, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Rubén Vázquez señala que, aunque Canarias quede al margen de las lluvias, el oleaje sí tendrá un impacto significativo. La inyección de vientos del norte generará mar de fondo y fuerte oleaje, con avisos por fenómenos costeros activos en varias islas.

Por suerte para los carnavaleros, el primer fin de semana de Carnaval favorable en toda Canarias tendrá tiempo seco, sin lluvias relevantes y temperaturas agradables para disfrutar de la fiesta en la calle.