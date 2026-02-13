Un “platillo cósmico” eclipsa una estrella durante nueve meses y sorprende a la comunidad científica

La observación del cielo continúa ofreciendo fenómenos capaces de redefinir lo que se sabe sobre el universo. Un equipo científico internacional, con participación destacada de la Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrofísica de Canarias, ha confirmado un evento extraordinario: un gigantesco sistema de anillos alrededor de un objeto subestelar provocó el oscurecimiento de su estrella anfitriona durante aproximadamente nueve meses.

La protagonista de este fenómeno es la estrella ASASSN-24fw, situada en la constelación de Monoceros, a unos 3.000 años luz de la Tierra. Lo que inicialmente parecía una variación de brillo más se convirtió pronto en un caso excepcional por su duración y características.

Los científicos detectaron una disminución gradual de la luminosidad que terminó alcanzando cerca del 97 % de atenuación, antes de que la estrella recuperara su resplandor habitual. Este comportamiento no solo es inusual: se encuentra entre los eclipses estelares más prolongados jamás documentados.

Un “platillo cósmico” que bloqueó la luz

La explicación más sólida apunta al tránsito de una enana marrón —un objeto con masa intermedia entre planeta y estrella— rodeada por un sistema de anillos colosal. Al pasar frente a la estrella desde la perspectiva terrestre, este “platillo cósmico” actuó como un enorme filtro que bloqueó progresivamente la luz.

A diferencia de los eclipses habituales, que suelen durar días o semanas, este evento se extendió durante casi 200 días. La clave parece estar en la estructura del sistema de anillos:

Las regiones exteriores, más finas, iniciaron el oscurecimiento de forma gradual.

Las zonas internas, mucho más densas, provocaron la caída más pronunciada del brillo.

Esta secuencia permitió a los investigadores reconstruir el tamaño y la composición del sistema con un nivel de detalle poco frecuente.

Una estrella estable que no debía comportarse así

ASASSN-24fw posee aproximadamente un 50 % más de masa que el Sol y un tamaño cercano al doble. Además, es considerada una estrella estable, poco propensa a cambios abruptos de luminosidad.

Esa estabilidad fue determinante para descartar que la causa del fenómeno fuera actividad interna, como tormentas estelares o pulsaciones. El análisis de múltiples observaciones reforzó la hipótesis de un objeto compañero cruzando la línea de visión.

El investigador Carlos del Burgo, vinculado tanto a la ULL como al IAC, señaló que la caída de la curva de luz encaja con el tránsito de una enana marrón orbitando la estrella. Este tipo de objetos suele ser difícil de detectar, especialmente cuando no emiten suficiente luz propia.

Por su parte, el investigador Sarang Shah, del Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, subrayó que eventos tan duraderos exigen alineaciones extremadamente precisas, algo poco habitual en escalas astronómicas.