Las rebajas dan oxígeno a los precios en el inicio del año en Canarias
El IPC anual se queda en el 2,3% tras caer seis décimas en enero
Los precios arrancan el año en Canarias con una reducción de seis décimas hasta dejar la tasa anual en el 2,3%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La influencia de las rebajas en el sector del comercio fue el factor decisivo, con una caída del 15,3% en el Vestido y Calzado, lo que deja su evolución en los últimos doce meses con signo negativo (-0,2%).
El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de enero tuvo a los Seguros y servicios financieros como el sector más inflacionista. Aumentaron el 1% y son un 4,1% más caros que hace un año. Un aumento en doce meses que no es, sin embargo, el más intenso, lugar que queda reservado a los Restaurantes y Alojamientos, cuyos precios se han incrementado en un 5,8% tras ganar un 0,1%.
(Habrá ampliación)
