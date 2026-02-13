El Teide se sacude por séptima vez en diez años: las estaciones sísmicas detectan más de 800 terremotos en 10 horas

El Teide se ha sacudido por séptima vez en los últimos diez años. En la tarde de ayer, la red sismica detectó más de 800 pequeños terremotos en las inmediaciones del gran volcán en apenas diez horas. La sismicidad, común en esa zona de la isla desde 2016, puede estar relacionada con las vibraciones que se han venido registrando durante la última semana.

Desde la tarde de este jueves hasta la madrugada del viernes –entre las 17:30 y las 04:00 horas–, Las Cañadas del Teide encadenó varios terremotos generando un nuevo enjambre. En total, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó 876 eventos sísmicos de muy baja magnitud, siendo la máxima de 0,7 mbLg, lo que hace que sea un enjambre de muy baja energía. La mayoría de los terremotos se produjeron a unos 8 kilómetros de profundidad debajo del nivel del mar, lo que también coincide con lo ocurrido en años previos.

Como explican, debido a su baja magnitud, no es posible localizar todos los eventos sísmicos de forma individual. No obstante, el análisis conjunto de la serie indica que se ha producido en la zona oeste de Las Cañadas del Teide.

Este lugar ha sido el área donde ya se han registrado enjambres sísmicos de características similares en octubre de 2016, en junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024 y agosto de 2025.

Aunque el origen de los terremotos aún se encuentra en discusión científica, para el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) la hipótesis más probable es que estos enjambres estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla. Es decir, que tanto la deformación de 2 centímetros en el sector noreste del pico del Teide, como el aumento de dióxido de carbono y estos recurrentes terremotos están asociados a la presión que ejercen los gases volcánicos en el sistema hidrotermal.

En cualquier caso, los científicos descartan que los terremotos hayan sido generados por una intrusión de magma y afirman que estas señales no tienen visos de convertirse en precursores de una erupción a corto o medio plazo. No obstante, los investigadores sí señalan que este tipo de actividad volcánica demuestra que la isla de Tenerife está activa.

