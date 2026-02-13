DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  3. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  4. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  5. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  6. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
  7. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
  8. La Aemet alerta por viento intenso y mar alterada en Canarias: nubes y lloviznas a primera hora

¿Lluvia en Carnaval? Esto dice la Aemet sobre el tiempo de este viernes en Canarias

¿Lluvia en Carnaval? Esto dice la Aemet sobre el tiempo de este viernes en Canarias

Un “platillo cósmico” eclipsa una estrella durante nueve meses y sorprende a la comunidad científica

Un "platillo cósmico" eclipsa una estrella durante nueve meses y sorprende a la comunidad científica

La jueza imputa siete delitos a Navarro, ‘Tito Berni’, Espinosa y Taishet Fuentes

Aumenta la presión asistencial en las urgencias de los hospitales canarios

La Guardia Civil contra el petaqueo: once detenidos por suministrar comustible a narcolanchas

Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos

Lanzarote y La Gomera ensayan Rural Domus para atender a personas mayores con migrantes y desempleados

