Aviso amarillo en Canarias por rachas de hasta 80 km/h este domingo: viento fuerte, calima y mar agitado
Canarias se encuentra bajo aviso amarillo por viento, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h y calima en suspensión
Canarias afronta esta tarde bajo aviso amarillo por viento, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 80 km/h e incluso rozar los 90 km/h en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Lanzarote y Fuerteventura, las rachas más intensas se concentraron hasta el mediodía, aunque el viento seguirá soplando con fuerza durante varias horas.
Tarde marcada por calima y ambiente despejado
A partir de la tarde, se espera la entrada de polvo en suspensión en las islas orientales, especialmente por encima de los 400-600 metros, dejando calima más densa en zonas altas.
En Gran Canaria, no se descarta que aparezca calima al final del día en áreas del sur situadas entre los 500 y 800 metros.
Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en el norte de las islas de mayor relieve, por debajo de los 1.000-1.300 metros.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con un ligero ascenso en zonas de interior.
Viento fuerte y mar complicado
El viento será moderado a fuerte del este y nordeste, con las rachas más intensas en:
- Cumbres de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
- Vertientes noroeste y sureste
- Zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura
En el Teide, el viento rolará al sur durante la tarde. En el mar, predominará viento del nordeste fuerza 5-6, arreciando a 7 en costas oeste y sureste, con fuerte marejada aumentando a gruesa, y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.
Previsión por islas
Lanzarote
Despejado, con calima al final del día. Viento fuerte del nordeste.
- Arrecife: 15 / 21 ºC
Fuerteventura
Cielos despejados y calima en altura por la tarde. Viento fuerte.
- Puerto del Rosario: 16 / 19 ºC
Gran Canaria
Nubosidad en el norte y despejado en el resto. Rachas muy fuertes en cumbres, SE y NO.
- Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 20 ºC
Tenerife
Intervalos en el norte, despejado en el resto. Rachas de 80 km/h en medianías y litoral sureste.
- Santa Cruz de Tenerife: 16 / 21 ºC
La Gomera
Despejado salvo nubosidad norte. Viento fuerte en zonas altas y noroeste.
- San Sebastián: 16 / 21 ºC
La Palma
Nubes en este y norte; despejado en el resto. Rachas muy fuertes en noroeste, sureste y El Paso.
- Santa Cruz de La Palma: 14 / 19 ºC
El Hierro
Despejado con nubes al norte. Rachas muy fuertes en zonas altas y punta sur.
- Valverde: 13 / 18 ºC
