Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026Jinámar en el videoclip de QuevedoUD Las PalmasMulta abogado por citar con IALeví García Maspalomas
Aviso amarillo en Canarias por rachas de hasta 80 km/h este domingo: viento fuerte, calima y mar agitado

Canarias se encuentra bajo aviso amarillo por viento, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h y calima en suspensión

Meteored

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias afronta esta tarde bajo aviso amarillo por viento, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 80 km/h e incluso rozar los 90 km/h en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Lanzarote y Fuerteventura, las rachas más intensas se concentraron hasta el mediodía, aunque el viento seguirá soplando con fuerza durante varias horas.

Tarde marcada por calima y ambiente despejado

A partir de la tarde, se espera la entrada de polvo en suspensión en las islas orientales, especialmente por encima de los 400-600 metros, dejando calima más densa en zonas altas.

En Gran Canaria, no se descarta que aparezca calima al final del día en áreas del sur situadas entre los 500 y 800 metros.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en el norte de las islas de mayor relieve, por debajo de los 1.000-1.300 metros.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con un ligero ascenso en zonas de interior.

Viento fuerte y mar complicado

El viento será moderado a fuerte del este y nordeste, con las rachas más intensas en:

  • Cumbres de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
  • Vertientes noroeste y sureste
  • Zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura

En el Teide, el viento rolará al sur durante la tarde. En el mar, predominará viento del nordeste fuerza 5-6, arreciando a 7 en costas oeste y sureste, con fuerte marejada aumentando a gruesa, y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Despejado, con calima al final del día. Viento fuerte del nordeste.

  • Arrecife: 15 / 21 ºC

Fuerteventura

Cielos despejados y calima en altura por la tarde. Viento fuerte.

  • Puerto del Rosario: 16 / 19 ºC

Gran Canaria

Nubosidad en el norte y despejado en el resto. Rachas muy fuertes en cumbres, SE y NO.

  • Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 20 ºC

Tenerife

Intervalos en el norte, despejado en el resto. Rachas de 80 km/h en medianías y litoral sureste.

  • Santa Cruz de Tenerife: 16 / 21 ºC

La Gomera

Despejado salvo nubosidad norte. Viento fuerte en zonas altas y noroeste.

  • San Sebastián: 16 / 21 ºC

La Palma

Nubes en este y norte; despejado en el resto. Rachas muy fuertes en noroeste, sureste y El Paso.

  • Santa Cruz de La Palma: 14 / 19 ºC

El Hierro

Despejado con nubes al norte. Rachas muy fuertes en zonas altas y punta sur.

  • Valverde: 13 / 18 ºC

RRSS
