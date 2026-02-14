Aviso amarillo en Canarias por rachas de hasta 80 km/h este domingo: viento fuerte, calima y mar agitado

Canarias afronta esta tarde bajo aviso amarillo por viento, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 80 km/h e incluso rozar los 90 km/h en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Lanzarote y Fuerteventura, las rachas más intensas se concentraron hasta el mediodía, aunque el viento seguirá soplando con fuerza durante varias horas.

Tarde marcada por calima y ambiente despejado

A partir de la tarde, se espera la entrada de polvo en suspensión en las islas orientales, especialmente por encima de los 400-600 metros, dejando calima más densa en zonas altas.

En Gran Canaria, no se descarta que aparezca calima al final del día en áreas del sur situadas entre los 500 y 800 metros.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en el norte de las islas de mayor relieve, por debajo de los 1.000-1.300 metros.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con un ligero ascenso en zonas de interior.

Viento fuerte y mar complicado

El viento será moderado a fuerte del este y nordeste, con las rachas más intensas en:

Cumbres de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro

Vertientes noroeste y sureste

Zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura

En el Teide, el viento rolará al sur durante la tarde. En el mar, predominará viento del nordeste fuerza 5-6, arreciando a 7 en costas oeste y sureste, con fuerte marejada aumentando a gruesa, y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Despejado, con calima al final del día. Viento fuerte del nordeste.

Arrecife: 15 / 21 ºC

Fuerteventura

Cielos despejados y calima en altura por la tarde. Viento fuerte.

Puerto del Rosario: 16 / 19 ºC

Gran Canaria

Nubosidad en el norte y despejado en el resto. Rachas muy fuertes en cumbres, SE y NO.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 20 ºC

Tenerife

Intervalos en el norte, despejado en el resto. Rachas de 80 km/h en medianías y litoral sureste.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 21 ºC

La Gomera

Despejado salvo nubosidad norte. Viento fuerte en zonas altas y noroeste.

San Sebastián: 16 / 21 ºC

La Palma

Nubes en este y norte; despejado en el resto. Rachas muy fuertes en noroeste, sureste y El Paso.

Santa Cruz de La Palma: 14 / 19 ºC

El Hierro

Despejado con nubes al norte. Rachas muy fuertes en zonas altas y punta sur.

