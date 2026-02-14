Coalición Canaria reclama más funcionarios y mejor complemento de residencia para las cárceles de Canarias

Coalición Canaria ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que solicita al Gobierno central la actualización del complemento de indemnización por residencia del personal penitenciario destinado en Canarias, así como la revisión y ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en los centros del archipiélago. La iniciativa persigue reforzar la estabilidad de las plantillas y mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario en las islas.

La diputada de CC Cristina Valido expone en la propuesta que las cárceles canarias afrontan dos problemas estructurales: la falta de actualización del complemento de residencia y la insuficiencia de personal debido a una RPT que considera “desfasada”. Ambos factores, señala el texto, están estrechamente vinculados y repercuten directamente tanto en la estabilidad laboral de los funcionarios como en la calidad del servicio.

Valido recuerda que el complemento de residencia, destinado a compensar el mayor coste de la vida y la lejanía del territorio peninsular, no se revisa desde hace más de dieciocho años. Esta situación, argumenta, provoca que muchos funcionarios procedentes de la Península soliciten traslado tras un corto periodo en las islas ante la falta de incentivos económicos suficientes.

Más internos y mismas plantillas

En cuanto a la situación de los centros, la iniciativa subraya que el déficit de personal resulta especialmente evidente en el Centro Penitenciario Las Palmas II. Desde su apertura, cuando albergaba 612 internos, la cifra ha aumentado hasta 904, lo que supone un incremento significativo de la población reclusa, mientras que el número de funcionarios continúa en 334.

Respecto a Tenerife II, la PNL recoge que existen problemas “de especial gravedad” denunciados reiteradamente por su plantilla.

Coalición Canaria sostiene que esta realidad genera una sobrecarga laboral considerable y complica la garantía de la seguridad, la vigilancia interior, la gestión administrativa, el tratamiento penitenciario, las comunicaciones y los programas de reinserción. A su juicio, ampliar la RPT no solo beneficiaría a los trabajadores, sino también a las personas privadas de libertad, al permitir mayor presencia en módulos, una prevención más eficaz de conflictos y una atención más individualizada.

Asimismo, la formación nacionalista alerta de la falta de un sistema estable de conducciones y traslados de internos, actualmente dependiente en gran medida de la disponibilidad de la Guardia Civil. Esta carencia estaría provocando suspensiones frecuentes de traslados judiciales y, especialmente, de citas médicas e intervenciones quirúrgicas.

Medidas propuestas

La PNL insta al Ejecutivo a reconocer a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, actualizar el complemento de residencia en Canarias con un incremento equiparable al aplicado a otros cuerpos del Estado y revisar y ampliar la RPT en los centros del archipiélago.

Además, propone crear un sistema específico y estable para las conducciones y traslados, reforzar la dotación de personal sanitario y asumir un compromiso firme y por escrito para la reforma integral del Centro Penitenciario Tenerife II, ya sea mediante la sustitución total de sus módulos o la construcción de un nuevo centro en una ubicación alternativa adecuada.