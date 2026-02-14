Las ETS: un problema evitable

Este sábado, 14 de febrero, se celebra el Día Europeo de la Salud Sexual con el objetivo de concienciar sobre la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y promover prácticas sexuales seguras. Esta jornada busca sensibilizar sobre la importancia del uso de métodos de barrera, como el preservativo, para evitar contagios de VIH, sífilis, gonorrea y otras ITS, así como destacar el papel clave del diagnóstico precoz y el seguimiento médico.

El doctor Domingo Molina, especialista en Ginecología y Obstetricia de Hospital Perpetuo Socorro (HPS) desde el año 2000, subraya la importancia de la prevención y detección precoz, que pueden convertirse en importantes aliados en la lucha contra las Enfermedades de Trasmisión Sexual (ETS).

¿Qué son las ETS?

Las ETS son enfermedades que se transmiten de una persona a otra por relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales. Puede contagiarse cualquier persona sexualmente activa y en muchos casos no dan síntomas evidentes y pueden pasar desapercibidas. La forma segura de saberlo es con un examen médico y unas pruebas de laboratorio, como pueden ser las analíticas de sangre, exudados vaginales, uretrales, anales en los que se realiza un examen en fresco al microscopio, cultivos e identificación así como determinaciones de ADN de los diferentes gérmenes que se buscan.

¿Cuáles son las ETS más comunes?

Clamidias, herpes genital, HPV (virus del Papiloma Humano), gonorrea o sífilis, HIV, tricomoniasis, ladillas o pediculosis del pubis, hepatitis B.

¿Ante qué síntomas se puede sospechar que se trata de una ETS?

Las diferentes ETS tienen síntomas propios y otros que pueden ser comunes entre las enfermedades de este tipo. Los más frecuentes son: supuración por los genitales, sensación de ardor o escozor al orinar, dolor, úlceras, llagas y ampollas, verrugas genitales, mal olor en flujo, entre otras señales.

¿Cómo se evita el contagio de una ETS?

Debemos tener presente que lo más importante es la prevención. Es decir, debemos minimizar el riesgo de probabilidades de contagio. Tener relaciones con una única pareja sexual no afectada por una ETS sería lo más eficaz, porque para minimizar el riesgo debemos limitar, en lo posible, el número de parejas sexuales.

No compartir juguetes sexuales ni objetos de uso personal que puedan tener sangre o fluidos genitales. Recordar que el preservativo, usado de forma correcta y durante todo el acto sexual, es el único método anticonceptivo que ayuda a evitar una enfermedad de transmisión sexual con una efectividad del 80-90% junto con los protectores bucales de látex para el sexo oral. Por último, destacar, la vacunación frente al HPV (Virus del Papiloma Humano) y hepatitis B.

¿Cuáles son los síntomas que alertan del VIH?

La infección por el VIH normalmente no da síntomas. El VIH es un virus que destruye determinadas células del sistema inmune, el que nos ayuda a protegernos de enfermedades. Este virus provoca una enfermedad que es el SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana). Ello conlleva a que el individuo desarrolle con facilidad infecciones graves, tumores raros etcétera, que normalmente son la causa de la muerte. Los síntomas se producen cuando ya se desarrolla el SIDA y dependerán del tipo de infección o tumos: tos, pérdida de peso, cansancio, fiebre, erupciones en la piel, sangrados inexplicados por nariz, boca, entre otros.

La candidiasis vaginal ¿es o no es una ETS? ¿Y la vaginosis bacteriana?

La candidiasis no es una ETS, está provocada por los hongos cándidas, que son los más frecuentes y son gérmenes oportunistas. Viven en nosotros en equilibrio y en determinadas circunstancias, toma de antibióticos, bajada de defensas por enfermedad o tratamientos inmunosupresores, diabetes, entre otras causas, aprovechan para aumentar su número y presentar sintomatología. Si la pareja está afectada de hongos puede transmitirlos a la otra persona en las relaciones, pero se puede tener una infección por hongos sin necesidad de haber tenido relaciones sexuales.

Por otro lado la vaginosis no se considera, tampoco, una ETS. La vaginosis es una disbacteriosis, o sea, una alteración en el equilibrio de la flora vaginal. Una serie de bacterias que normalmente viven en equilibrio en la flora vaginal y sin que aún sepamos las causas, aumentan su número y ello provoca síntomas. Los más frecuentes son mal olor en flujo, cambios en su aspecto y picor o escozor. La vaginosis puede favorecer infecciones importantes y ser causa de amenaza de parto prematuro en embarazadas.

¿Por qué pueden llegar a ser graves las ETS?

Pueden llegar a ser graves en sus consecuencias, si no se tratan a tiempo y de forma adecuada. Por ejemplo, las clamidias y la gonorrea pueden provocar enfermedad inflamatoria pélvica (EPI), que afecta a útero, trompas y ovarios y puede dar lugar a peritonitis, infertilidad, dolor crónico, embarazos ectópicos…

El virus del papiloma humano (VPH) es responsable de condilomas, cáncer de cérvix, vulva, vagina, ano y garganta. Por su parte, la sífilis puede provocar afectación neurológica y afectación fetal, mientras que el Sida (VIH) puede acarrear infecciones graves, cáncer, e incluso la muerte.

-Las ETS, ¿son curables?

No todas son curables. Algunas, las bacterianas, sí son tratables con antibióticos. Las víricas no tienen tratamiento pero si existen, como ya hemos indicado anteriormente, algunas vacunas preventivas, como para el VPH, tratamientos para los síntomas y para retrasar su evolución.

¿Puede haber contagio de una ETS estando embarazada?

Sí, por supuesto. No solo puedes sino que puede ser más grave y afectar al feto.

¿Qué se debe hacer en caso de sospecha de una ETS?

Ante una relación de riesgo o ante unos síntomas sospechosos, se debe contactar con un médico o ginecólogo/a para que descarte o confirme y tratar, lo antes posible, si fuera preciso. La revisión periódica, atención a los cambios y síntomas, y un seguimiento médico especializado, experimentado y de confianza, puede resolver la mayoría de los problemas ginecológicos, abordándolos en su fase inicial.

Desde HPS conocemos la importancia en la prevención y detección precoz como pilares fundamentales en la lucha contra las ETS y otras infecciones ginecológicas.