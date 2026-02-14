Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala de la Reina Carnaval de Las PalmasCarla Benítez González, Reina del CarnavalClan de carteristasUD Las PalmasMetamorfosis artística de Garfa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  2. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  3. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  4. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  5. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  6. La mitad de la población canaria no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto
  7. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  8. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias

Canarias dispara sus opciones de ligar en 2026: más del 53 % encontrará pareja, según este estudio con datos del INE

Canarias dispara sus opciones de ligar en 2026: más del 53 % encontrará pareja, según este estudio con datos del INE

Más de cuatro millones para ‘pinchar’ en busca de geotermia

Más de cuatro millones para ‘pinchar’ en busca de geotermia

Cuando el amor surge al calor de la ciencia: "Nos complementamos para hacer mejor investigación"

Cuando el amor surge al calor de la ciencia: "Nos complementamos para hacer mejor investigación"

San Valentín en tiempos de 'love bombing' y 'gaslighting': así hablan los jóvenes de Canarias del amor

San Valentín en tiempos de 'love bombing' y 'gaslighting': así hablan los jóvenes de Canarias del amor

Malestar en Canarias por el desdén al REF en una encuesta del Estado

Malestar en Canarias por el desdén al REF en una encuesta del Estado

Las rebajas dan oxígeno a los precios en el inicio del año en Canarias

Las rebajas dan oxígeno a los precios en el inicio del año en Canarias

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 30 carnavaleros

La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 30 carnavaleros
Tracking Pixel Contents