DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

  1. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  2. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  3. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  4. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  5. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  6. La mitad de la población canaria no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto
  7. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  8. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Luz en Canarias: el Gobierno prohíbe las llamadas ‘spam’ de las eléctricas y endurece las multas hasta 6 millones de euros

Luz en Canarias: el Gobierno prohíbe las llamadas ‘spam’ de las eléctricas y endurece las multas hasta 6 millones de euros

Multas de hasta 30.000 euros por el mal uso de la baliza V16: la DGT pone el foco en los conductores canarios

Multas de hasta 30.000 euros por el mal uso de la baliza V16: la DGT pone el foco en los conductores canarios
