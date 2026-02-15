Los cables submarinos ya conectan el sistema eléctrico de cinco islas

En cuatro años Canarias ha pasado de contar con sistemas eléctricos aislados y vulnerables a tener cuatro islas interconectadas con cables submarinos, que proporcionan seguridad energética para afrontar con más garantías las crisis de posibles apagones. La puesta en marcha del cable submarino que Red Eléctrica de España (REE) ha desplegado entre La Gomera y Tenerife crea el segundo sistema eléctrico único similar al que ya existe entre Lanzarote y Fuerteventura, reforzado en 2022. En ambos casos no solo se trata de combatir el aislamiento energético, sino de aprovechar las fuentes renovables entre las islas conectadas. La planificación del operador eléctrico contempla nuevos cables submarinos para unir a las islas, pero las grandes profundidades de las aguas canarias suponen un desafío tecnológico de gran envergadura. Por lo pronto sobre la mesa existe el proyecto de conectar Fuerteventura con Gran Canaria, lo que supondría crear un sistema único en las tres islas orientales. La Graciosa también está conectada con Lanzarote desde 1985, aunque ahora se prevé un proyecto para renovar la conexión.

1 - Características técnicas del cable La Gomera-Tenerife. En los 36 kilómetros que separan las orillas de Tenerife y La Gomera hay hasta 1.145 metros de profundidad, lo que convierte al nuevo cable en el más profundo del mundo de estas dimensiones, anteriormente lo era el que une Creta con Peloponeso en Grecia, que data de 2021. Para afrontar la presión del mar a estos niveles y garantizar su funcionamiento se diseñó un cable específico y único para evitar empalmes en el mar. Se trata de un enlace de doble circuito, por lo que en realidad son dos tendidos de ida y vuelta entre las subestaciones de El Palmar (La Gomera) y Chío (Tenerife). Frente a la utilización convencional de acero se ha usado material sintético para la fabricación de la armadura y se ha empleado para el aislamiento un compuesto de goma de etileno y propileno -material utilizado como aislante eléctrico en cables de potencia para alto voltaje- con el fin de reducir el peso del cable y evitar así el uso del plomo. Red Eléctrica explica que se trata de un cable innovador con el fin de poder trabajar y extenderlo en grandes profundidades gracias al avance de la tecnología y la posibilidad de utilizar elementos que reducen al máximo el peso, pero garantizando la potencia de 36 kilovatios que contiene.

Infografía de la conexión entre La Gomera y Tenerife. / LP/DLP

2 - Diferencias con la conexión Lanzarote-Fuerteventura. La diferencia fundamental entre los dos sistemas interconectados es la longitud, ya que de los 36 kilómetros de La Gomera-Tenerife entre Lanzarote y Fuerteventura el cable tiene 17 kilómetros, además de la profundidad sin comparación entre los 80 metros en las dos islas orientales frente a los 1.145 de la nueva interconexión. La tensión eléctrica que transporta los cables también es diferente, es de mayor magnitud el que une Lanzarote y Fuerteventura -132 kV- que el de La Gomera-Tenerife, que es de 66 kV al tratarse también de contextos diferentes dadas las dimensiones, el mercado y la población demandante. En el caso de las dos islas orientales ya en 2005 se instaló un cable submarino de 66 kV de potencia de transporte, la misma que se acaba de inaugurar entre Tenerife y La Gomera, y lo que hizo REE en 2022 es tender un nuevo cable elevando la potencia a 132 kilovatios no solo por el incremento de la población y reforzar el sistema ante apagones, sino para aprovechar las fuentes renovables.

3 - ¿Se garantiza que no habrán más ceros energéticos?. Desde 2009, el Archipiélago ha registrado nueve apagones provocados por un cero eléctrico. La isla más perjudicada es Tenerife, con incidentes de este tipo en 2009, 2010 -en dos ocasiones- y 2020. En La Palma en 2013 y 2025, en El Hierro en 2023 y en La Gomera también en 2023 y el último el pasado mes de enero. Fuentes de REE aseguran que La Gomera deja de estar aislada y a partir del 25 de marzo formará parte del sistema eléctrico de Tenerife y ambas islas se alimentarán mutuamente tanto de potencia como de fuentes renovables. Se reduce la vulnerabilidad frente a incidentes y se reducen los costes de generación ¿No habrá más apagones? Desde el punto de vista técnico nada es infalible pero ahora sí hay más seguridad. Asimismo, las dos subestaciones a las que van conectadas los nuevos cables de ida y vuelta -El Palmar en La Gomera y Chío en Tenerife- cuentan con nuevos mecanismos de control de tensión y ambas instalaciones disponen de tecnología GIS (aislada por gas), que permite integrar estas estaciones energéticas dentro de edificios para reducir el espacio utilizado y rebajar también el impacto visual generado.

4 - Proyectos de futuros cables en Canarias. Dejar atrás el aislamiento energético y robustecer el sistema pasa por continuar tendiendo futuros cables submarinos, pero el avance tecnológico no va al ritmo de la demanda y los condicionantes de las aguas canarias siguen siendo un impedimento difícil de soslayar. Red Eléctrica ya ha iniciado los estudios marinos para una futura interconexión a 132 kV entre Fuerteventura y Gran Canaria para incluirla en la futura planificación del operador. Se trata de un proyecto ambicioso ya que la distancia entre ambas islas supera los 100 kilómetros frente a los 17 y 36 de los cables operativos. Asimismo otro proyecto que se contempla es la renovación del cable submarino de 20 kV que une Lanzarote con La Graciosa, ya que el actual data de 1985. Las conexiones más problemáticas y que a día de hoy superan los actuales medios tecnológicos es una posible entre Gran Canaria y Tenerife, debido a la profundidad existente entre ambas islas, y La Palma, la isla más alejada y cuya conexión resulta más complicada si en el futuro se unen La Gomera y El Hierro. Precisamente la vulnerabilidad del sistema eléctrico en la isla bonita es la que ha llevado al Gobierno regional a demandar un sistema de almacenamiento.

5 - ¿Qué otros cables submarinos hay en España?. El primer cable submarino en España data de 1974 y 1982 para unir las islas de Ibiza y Formentera. La conexión entre Lanzarote y La Graciosa fue la tercera en 1985. La primera conexión internacional fue con Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar en 1997 y posteriormente se reforzó en 2006. Los proyectos más importantes en marcha contemplan otro cable con el país magrebí de 400 kV y la primera interconexión submarina entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya. En 2025 finalizó la conexión entre la Península y Ceuta.