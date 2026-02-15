Calima y temperaturas en ascenso: así será el tiempo en cada isla

Canarias volverá a amanecer este lunes con cielos despejados, pero la jornada estará marcada por la entrada de calima, que afectará especialmente a Lanzarote, Fuerteventura y el sudeste del resto del archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, se espera un ascenso notable de las temperaturas máximas en zonas de interior de varias islas.

Calima y ambiente más cálido

El polvo en suspensión se concentrará principalmente por encima de los 300–500 metros, con mayor intensidad en las islas orientales y zonas del sur. La calima tenderá a remitir a últimas horas de la tarde.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas subirán de forma notable en interiores y en cumbres, especialmente en Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

Viento flojo en costas y más intenso en cumbres

En costas: viento flojo a moderado de componente este.

En medianías y cumbres: viento moderado del sureste, con intervalos de fuerte de madrugada.

Estado de la mar

El mar presentará componente noreste fuerza 5 o 6, temporalmente 7 en el sureste y oeste, disminuyendo de madrugada.

Habrá fuerte marejada o gruesa, bajando a marejada. El mar de fondo del norte traerá olas de 3 a 4 metros, descendiendo a 2–3 metros conforme avance el día.

Previsión por islas para este lunes

Lanzarote

Despejado, con calima en niveles bajos y concentraciones más intensas sobre 300–500 m. Máximas en ascenso notable en el interior.

Arrecife: 16º / 23º

Fuerteventura

Cielos despejados y calima similar a Lanzarote, remitiendo por la tarde. Máximas en ascenso notable.

Puerto del Rosario: 15º / 22º

Gran Canaria

Despejado, con calima principalmente en el sur y por encima de 300–500 m. Mínimas en ligero ascenso y máximas notablemente más altas en el interior y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 17º / 25º

Tenerife

Despejado, salvo intervalos al nordeste de madrugada. Calima por la tarde en la vertiente sur. Máximas en ascenso muy acusado en cumbres e interior.

Santa Cruz de Tenerife: 16º / 26º

La Gomera

Despejado, con algo de nubosidad en el norte de madrugada. Calima por la tarde, más notable al sur. Máximas en ascenso notable.

San Sebastián de La Gomera: 16º / 24º

La Palma

Despejado con intervalos en el norte y este. Calima por la tarde en vertientes este y sur. Máximas notablemente más altas, sobre todo en cumbres.

Santa Cruz de La Palma: 14º / 25º

El Hierro

Estable y despejado, con calima por la tarde en la vertiente sur. Máximas en ascenso.

