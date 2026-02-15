Canarias pide consejo a los niños para diseñar su ley de infancia

Los niños y adolescentes del Archipiélago tendrán voz en la futura ley canaria de Infancia y Adolescencia. La Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico recogerá las aportaciones de los peques de las Islas para moldear el nuevo texto. En concreto, lo hará a través de una campaña que ya está en marcha y que llegará a todos los colegios de la región. Además de ser una vía para conocer las necesidades y los requisitos imprescindibles de estos menores, la intención con esta iniciativa es adaptar y traducir los contenidos jurídicos a formatos accesibles, comprensibles y atractivos para que puedan conocer el marco normativo que les protegerá.

La empresa e-Cheide Soluciones en Comunicación y Nuevas Tecnologías S.L.U. será la encargada de traducir la norma a un lenguaje infantil –y también juvenil, para aquellos más mayores–, a petición del Ejecutivo regional. En estos momentos, se encuentran desarrollando materiales audiovisuales de carácter educativo y recursos lúdicos de refuerzo orientados a chicos de diferentes edades.

Las aportaciones se harán a través de una plataforma que se moverá por los distintos centros educativos, por recursos para jóvenes migrantes y otros espacios frecuentados por este público joven. Los niños, además, podrán acceder a un juego para reforzar y evaluar lo que han aprendido sobre la ley. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, señala que con esta norma enfrentan un importante desafío: proteger a los niños en un entorno marcado por «profundas transformaciones» como las que han traído consigo las redes sociales. «Su opinión es importantísima porque lo que regulemos les va a afectar de manera directa», detalla.

El proceso –en el que también participa Unicef, las Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias y la Asociación Los Glayus– arrancó desde el pasado mes de enero, pero las aportaciones y alegaciones no se conocerán hasta que se cierre esta primera fase. Los institutos de Santa Úrsula (Tenerife) y el Ramón Menéndez Pidal (Gran Canaria) ya han participado en el proyecto. «Después va a haber un feedback, es decir, que se le dará una respuesta a todas las cuestiones que nos lancen, para que ellos sepan qué cosas se incluirán y cuáles no. Además les ofreceremos una justificación a aquellas que se queden fuera», explica.

Su participación, subraya, no se quedará en la fase de redacción. Según anuncia, esta Dirección General está actualizándose para contar con herramientas que servirán para que los chicos, «como sujetos de pleno derecho que son», den su opinión en todo aquello que les afecta.

Se trata de un colectivo muy diverso, pues las necesidades de un tinerfeño de cinco años no son las mismas que la de una joven ucraniana de 17 que emigró a las Islas tras la guerra o las de un adolescente palmero que perdió su casa durante la erupción del Tajogaite. «Para atender a todas estas realidades, intentaremos llegar al mayor número posible; hacer una ley para ellos, contando con ellos», sostiene.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, resalta que se trata de un proceso basado en el consenso, la transparencia y la participación pública. «Todo esto para que el documento final dé respuesta a las necesidades del Archipiélago en esta materia, por eso también queremos implicar a los niños y adolescentes, para que conozcan cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos», detalla.

Este proyecto de ley servirá de marco regulador para garantizar los derechos fundamentales de los más pequeños, así como para promover políticas públicas transversales y para implementar mecanismos efectivos que atiendan y amparen a los isleños menores de edad. Con el nuevo texto, Canarias también se adaptará a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

A nivel articular, el anteproyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia consta de una exposición de motivos, un título preliminar, diez títulos, ciento ochenta y ocho artículos, diez disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales.