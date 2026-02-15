Canarias sigue en alerta por fuerte oleaje y viento mientras la borrasca Oriana se debilita en la Península

La borrasca de gran impacto Oriana comienza a remitir en la Península, pero en Canarias continúan este domingo los avisos activos por viento y fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque los efectos del temporal están siendo más intensos en el Mediterráneo y el norte peninsular, el archipiélago mantiene avisos amarillos por oleaje en todas las islas y por rachas muy fuertes de viento, que podrán alcanzar los 80 km/h en cumbres y vertientes expuestas.

Oleaje significativo en las islas

La Aemet advierte de que el litoral canario seguirá afectado durante la jornada por mar de fondo del norte y noroeste, con olas que rondarán los 2 a 3 metros, pudiendo superar estos valores en zonas del oeste y sureste debido al viento del nordeste.

Pese a que en otras regiones del país se han activado alertas naranjas por olas de hasta 12 metros, en Canarias el riesgo es moderado, pero suficiente para recomendar prudencia en zonas de costa, especialmente en paseos marítimos, escolleras y áreas frecuentadas por pescadores.

Rachas muy fuertes y ambiente estable

En cuanto al viento, las rachas más intensas se registrarán en cumbres, en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas y en algunos puntos de Lanzarote y Fuerteventura durante las primeras horas del día.

La previsión indica que el tiempo se mantendrá estable, con cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos en el norte, y temperaturas sin grandes cambios.

Canarias, pendiente del temporal aunque sin riesgo grave

Mientras Oriana deja atrás las rachas huracanadas de más de 120 km/h registradas ayer en la Península, en el archipiélago la situación se considera de baja intensidad, pero lo suficientemente relevante como para mantener la vigilancia meteorológica.

Los avisos por viento, oleaje y riesgo costero permanecerán activos durante el día de hoy, según la Aemet.