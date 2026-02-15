Del estudio a la calle: así nació '928', el proyecto de música urbana sin jerarquías en Gran Canaria

El día 26 de cada mes es el más esperado en el estudio Fou Town Rec: es cuando ve la luz una nueva canción con videoclip del proyecto musical 928 Vol.3. Una fecha fija que marca el pulso de un proyecto que se mueve desde Santa Brígida y por las Islas en busca de ese talento que, entre bases y barras, pueda ponerse delante de un micro a cantar sus letras. Bajo la etiqueta de música urbana, surge esta iniciativa que lleva tres años dando la oportunidad a artistas noveles de mezclarse con otros de mayor trayectoria. No hay jerarquías: todos reciben el mismo trato y se juntan en una propuesta común que va desde la calle al estudio; desde Canarias, al mundo.

«Queríamos aportar un pequeño granito de arena a la cultura. Aquí hay artistas buenísimos a patadas en cada esquina», defiende Nelson G. Apolinario, productor musical y director artístico del proyecto. A él se suman Yared Casas Ortega, que lleva la comunicación, las redes y el enlace con los artistas, y Lisardo Silva, director y realizador de todos los videoclips.

El principio

Para escarvar en los orígenes de 928, hay que remontarse 14 años atrás, cuando Apolinario intentó promover colaboraciones entre artistas que no se conocían. Estos primeros pasos se encontraron pronto con un gran obstáculo en su camino: el ego de los creadores, que les llevaba a rechazar estos trabajos en conjunto. «Entonces nos cansamos y paramos el proyecto. Hace tres años hicimos las obras nuevas del estudio, arrancamos todo de cero, y decidimos que había que cerrar el ciclo», recuerda el productor musical.

Así, la iniciativa cuenta ya con dos volúmenes completos y un tercero en progreso -cuyos temas se irán publicando a lo largo de 2026-, en los que han participado nombres como Flaco Pro (exintegrante del grupo Orishas), CarmeloRap , Hades El Presa o Gekah, referentes del rap en Canarias, además de muchos otros artistas que han confiado en esta propuesta creativa.

«La cuestión no es si eres más o menos conocido. Es que nos guste tu música y que haya buen feeling», explica Apolinario en relación a los criterios que siguen para elegir a los artistas que pueden participar en el proyecto. «Cada artista trae su estilo, 928 no es un disco de hip hop o reguetón. Nosotros en el estudio tratamos de darle nuestro sonido pero sin que se pierda la esencia de cada uno», añade.

Música de la calle

Así, rap, reggae, trap y otras derivaciones contemporáneas del hip hop, conviven bajo el paraguas de lo urbano entendido en su sentido más literal: la música de la calle, una amplitud que se refleja también en los idiomas y orígenes de artistas como King Bless o Tyler, procedentes del continente africano. «Tyler vino en patera, lo adoptaron aquí en Las Palmas y al chiquillo le gusta mucho la música y tenía el talento. La cantera que viene, con toda esta mezcla de culturas, está creando cosas maravillosas», subraya Apolinario, poniendo el foco en como la evolución tecnológica ha democratizado el acceso al mundo de la música.

«Ahora, cualquier chaval con un portátil, una tarjeta de sonido y un micrófono se lo puede hacer en casa. En nuestra época, era más complicado. Había tres estudios en Las Palmas. Hoy hay más recursos, no necesitas ir a un gran estudio para grabar tus primeras maquetas», recalca el productor.

La experiencia personal de Apolinario también atraviesa el proyecto. Antes de ser productor, formó parte de Nivel 3, una boyband canaria -inspirada en los Backstreet Boys- que firmó con Sony Music y dio numerosos conciertos en su época. El productor recuerda como, durante una reunión para pedir apoyo institucional con la que era por aquel entonces alcaldesa de la ciudad, recibió una respuesta que todavía tiene presente: «Cuando triunfen en Madrid, vuelvan y ya les ayudamos».

En este sentido hay, desde su punto de vista, un problema estructural: «Podrían apostar un poquito más por la cultura de aquí. Hay artistas por todos lados, de todos los géneros. Tenemos la cantera, ¿por qué no la aprovechamos?», plantea.

Apolinario pone el ejemplo de Puerto Rico, donde los artistas decidieron unirse y crear una industria desde casa, éxito patente desde hace años y más aún estos días, que todavía resuenan los ritmos y acordes de la actuación de Bad Bunny en la final de la Super Bowl (o Supertazón) de Estados Unidos. «Si aquí no hubiera tanto recelo y nos uniéramos más, podríamos conseguir más cosas».

En búsqueda de esta unión, 928 funciona como un refugio y también quiere ser un precedente, «un lugar por el que los artistas quieran pasar», en palabras de su impulsor. Después de años de trabajo, «ahora son ellos los que llaman», cuenta Apolinario. Una pequeña victoria que busca dar alas al talento del Archipiélago.

Así, cada mes se repite el ritual: el día 20 se desvela el nombre del artista que pasó por Fou Town Rec y, seis días después, el 26 a las 19.00 horas, una nueva canción con videoclip se suma al archivo vivo de 928 y a su filosofía, la de que mientras haya talento en la calle, habrá un micro esperando en el estudio.