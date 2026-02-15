Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026Jinámar en el videoclip de QuevedoUD Las PalmasMulta abogado por citar con IALeví García Maspalomas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  2. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  3. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  4. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  5. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  6. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
  7. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
  8. Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026

Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026

Siete policías tutores velan por la seguridad en los centros

Siete policías tutores velan por la seguridad en los centros

Viento, calima y mar de fondo: así será el tiempo en Canarias este domingo según la Aemet

Viento, calima y mar de fondo: así será el tiempo en Canarias este domingo según la Aemet

Multado con hasta 800 euros por no llevar este elemento obligatorio en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Multado con hasta 800 euros por no llevar este elemento obligatorio en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Canarias pide consejo a los niños para diseñar su ley de infancia

Los cables submarinos ya conectan el sistema eléctrico de cinco islas

Los cables submarinos ya conectan el sistema eléctrico de cinco islas
Tracking Pixel Contents