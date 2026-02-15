Multado con hasta 800 euros por no llevar este elemento obligatorio en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

La Guardia Civil pretende concienciar a los conductores a través de una nueva campaña de inspecciones en la carretera centradas en la revisión de los maleteros de los vehículos. El objetivo es garantizar la seguridad vial y comprobar que todos los conductores españoles lleven los elementos exigidos en la normativa.

Qué buscan los agentes en los maleteros

Durante los controles, la Guardia Civil verifica el contenido que los conductores llevan en el maletero, y así comprobar si llevan los elementos obligatorios o recomendados:

Señal V-16: esta luz es un requisito imprescindible en todos los coches desde el 1 de enero de 2026 , con el objetivo de mejorar la visibilidad en caso de avería o accidente. Los coductores deben colocar el dispositivo en un lugar accesible como la guanatera o el lateral del vehículo.

esta luz es un requisito imprescindible en todos los coches , con el objetivo de en caso de avería o accidente. Los coductores deben colocar el dispositivo en un lugar accesible como la guanatera o el lateral del vehículo. Chaleco reflectante: el conductor debe hacer siempre uso cuando salga del vehículo en la carretera.

No llevar una rueda de recambio o un kit antipinchazos, o tener neumáticos en mal estado, pueden suponer multas entre 200 y 800 euros, dependiendo de la gravedad del caso.

Baliza V16 / Neomotor

Atención al estado de los neumáticos

En estos casos, las multas oscilan entre 90 y 200 euros, pudiendo aumentar en función de las ruedas dañadas.

Neumáticos no homologados: circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa entre 90 y 120 euros por rueda

circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa Neumáticos diferentes en el mismo eje: una infracción que supone una multa de 150 euros por rueda.

una infracción que supone una multa de Neumáticos muy desgastados: el dibujo debe tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm , cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta 200 euros porque se considera una infracción grave.

el dibujo debe tener como mínimo una , cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta porque se considera una Neumáticos en mal estado: vigilar que no tengan grietas ni bultos, ya en el caso de accidente pueden verse implicados más vehículos por culpa de un mal cuidado. Esta infracción también se considera grave y supone sanciones de 200 euros.

Sin embargo, ni el Código de Circulación ni la DGT contemplan sanciones por no llevar la presión adecuada en los neumáticos.

Aun así, los expertos aconsejan revisar la presión, especialmente cuando se vayan a realizar viajes largos. Una presión baja puede causar desgaste del neumático, aumentar el consumo de combustible, elevar el riesgo de pinchazo y reducir la eficacia de frenado, poniendo en peligro la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía.

Qué debes llevar siempre en el coche

Aunque muchos conductores lo desconocen, la normativa exige que todos los vehículos estén preparados para responder antes una emergencia. Por ello, se recomienda revisar que todo esté en orden:

Una rueda de repuesto o un kit de reparación.

Chaleco reflectante

Sistema de señalización V-16 o triángulos de emergencia.

Herramientas básicas para el cambio de neumático.

No llevar alguno de estos elementos o tenerlos en mal estado puede implicar multas de hasta 200 euros, además de la inmovilización del vehículo. El objetivo de esta campaña no es multar a los conductores, sino prevenir incidentes y mejorar la seguridad en los desplazamientos.