Viento, calima y mar de fondo: así será el tiempo en Canarias este domingo según la Aemet

Canarias amanecerá este domingo bajo aviso amarillo por viento con rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 80 km/h, e incluso acercarse a los 90 km/h en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Lanzarote y Fuerteventura, el aviso se mantendrá hasta el mediodía, mientras que en el resto del Archipiélago se prolongará hasta la tarde.

La jornada estará marcada por el predominio de cielos despejados, salvo intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve por debajo de los 1.000-1.300 metros. A partir de últimas horas de la tarde, Aemet prevé la entrada de polvo en suspensión, especialmente en las islas orientales y en zonas de interior de Gran Canaria orientadas al sur.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con un ligero ascenso de las máximas en zonas interiores.El viento, de componente este y nordeste, soplará de moderado a fuerte, con las rachas más intensas concentradas en cumbres y vertientes expuestas. En zonas altas de las islas centrales y occidentales tenderá a rolar hacia el este o sureste conforme avance la tarde.

En el mar se espera fuerte marejada, con viento del nordeste de fuerza 5 a 6, arreciando a 7 en costas del oeste y sureste, y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 2 a 3 metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Cielos despejados y probable calima por la tarde. Viento fuerte del nordeste con rachas puntuales cercanas a 90 km/h de madrugada.

Arrecife: 15 / 21 ºC

Fuerteventura

Despejado y con polvo en suspensión al final del día. Rachas muy fuertes de madrugada y en zonas elevadas.

Puerto del Rosario: 16 / 19 ºC

Gran Canaria

Intervalos nubosos en el norte y despejado en el resto. Rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste todo el día.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 20 ºC

Tenerife

Cielos poco nubosos y ligeros intervalos en el norte. Viento muy fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 21 ºC

La Gomera

Despejado salvo nubes bajas en el norte. Rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

San Sebastián: 16 / 21 ºC

La Palma

Intervalos en el norte y este; despejado en el resto. Viento muy fuerte en vertientes noroeste, extremo sureste y El Paso.

Santa Cruz de La Palma: 14 / 19 ºC

El Hierro

Despejado en general con nubes al norte. Rachas muy fuertes en zonas altas y punta sur.

