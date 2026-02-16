Un solo brote quintuplica los casos de sarampión en Canarias

Los dos bebés peninsulares contagiados de sarampión que llegaron en octubre a Tenerife y La Palma han dado lugar a un brote que, a día de hoy, ya suma 53 casos en toda Canarias. De ellos, 40 se detectaron a cierre de 2025 y 13 en este comienzo de 2026. En un año Canarias ha quintuplicado sus casos de sarampión y se ha convertido en una de las comunidades autónomas donde más se han disparado los contagios. Sin embargo, los afectados podrían haberse contado por miles si la población canaria no gozara de la llamada protección de rebaño, gracias a que más del 90% de la población está vacunada frente al virus.

El brote que se empezó a diseminar el 6 de octubre de 2025 con estos dos niños, aún no ha terminado. A día de hoy, como explica el jefe de epidemiología de la Dirección de Salud Pública, Álvaro Torres, «aún se detectan casos nuevos cada semana». No obstante, como explica, se detectan por «goteo». «En la última semana hemos registrado cuatro», revela Torres.

El jefe de epidemiología achaca estos datos a las altas tasas de vacunación. «Si no tuviéramos una cobertura vacunal tan alta es probable que los contagiados fueran muchos más», sentencia. Y es que el sarampión es uno de los virus conocidos más contagiosos. En condiciones normales, un solo afectado por sarampión puede transmitir la enfermedad a 18 personas. Sin embargo, hoy día en Canarias, se calcula que el R0 (que es el indicador que muestra la capacidad de transmisión de un virus) se encuentra en 1,1. Es decir, cada contagiado solo contagia a otra persona.

Pese a que el brote de sarampión no acaba de tener su punto y final, Salud Pública asegura que el brote está «controlado». «El número de casos secundarios es muy bajo, y hay muchos contagios en personas inmunizadas», indica. Y es que los vacunados también se pueden contagiar, pero pasan una enfermedad más leve y rápida. «En apenas dos días ya están bien», insiste Torres que asegura que, durante este brote, han podido corroborar que estas personas tampoco contagian al resto. «Hemos tenido el caso de un niño de siete años que estaba vacunado, se enfermó pero hizo vida normal. Acudió incluso a varios cumpleaños y no contagió a nadie», relata Torres.

Además, desde Salud Pública se está realizando un exhaustivo rastreo de casos para poder avisar con antelación a los contactos de cada afectado para que puedan extremar a tiempo las medidas de protección. «A todos los contactos de casos les llamamos y les explicamos el protocolo de actuación en caso de que empiecen a referir síntomas», indica Torres.

Dicha guía de actuación consiste en acudir al centro de salud con mascarilla y comunicar que ha sido contactosde un caso de sarampión.

Lo curioso es que la gran parte de afectados por este brote son personas mayores de 25 años y, en concreto, mayores de 40. «Aquí estamos viendo que no es una enfermedad de niños, también afecta a los mayores», explica Torres. ¿El motivo? Según el epidemiólogo, existe un grupo de personas que nacieron entre 1974 y 1978 que ni se contagiaron ni se pudieron vacunar.

Se ha concluido que, durante este periodo, ya había vacunas pero solo estaban disponibles en la sanidad privada. «Mientras el virus circulaba menos y, por ende, contagiaba a menos personas; no todos tuvieron acceso a dicha inmunización, por lo que hay un grupo poblacional que nunca se ha expuesto al virus y no tiene anticuerpos», insiste. Por esta razón, Salud Pública recomienda a todas estas personas –y en especial si han tenido exposición al virus– que comprueben su estado vacunal o , incluso, se vacunen.

Tras pasar por la isla de La Palma y Tenerife, el sarampión se encuentra ahora en Gran Canaria. «Los brotes de La Palma y Tenerife ya no han generado más casos, ahora estamos detectando todos en Gran Canaria», destaca el jefe de epidemiología. De hecho, a día de hoy, es esta isla la que cuenta con el mayor número de casos detectados hasta el momento: 28, frente a los 22 detectados hasta noviembre en La Palma. En Tenerife tan solo se detectaron tres casos y el último de ellos a finales de octubre.

Noticias relacionadas

Canarias cerró el 2025 como la cuarta comunidad con más casos de sarampión. El podio lo obtuvieron Andalucía con 94 confirmados, Cataluña con 80, País Vasco con 51. Por detrás de Canarias está Baleares (39 casos), Melilla (31), Castilla-La Mancha (17) y Ceuta (9) .