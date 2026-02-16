Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval.

El Gobierno autonómico ha declarado la situación de prealerta por calima en toda Canarias a partir de las 06:00 horas de este lunes, 16 de febrero, ante la previsión de un episodio de polvo en suspensión que afectará a todas las islas.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional, tras analizar los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Zonas más expuestas y niveles de polvo en suspensión

La previsión apunta a un aumento de la concentración de polvo en suspensión a nivel superficial, con valores que oscilarán entre 50 y 200 microgramos por metro cúbico (μg/m³). No obstante, las concentraciones más elevadas podrían registrarse en cotas superiores a los 400 o 500 metros de altitud.

Las áreas con mayor incidencia serán:

En Gran Canaria , las vertientes este, sur y oeste.

, las vertientes este, sur y oeste. Lanzarote y Fuerteventura , de forma generalizada.

y , de forma generalizada. En La Palma , principalmente la zona este.

, principalmente la zona este. La Gomera y El Hierro .

y . En Tenerife, los sectores este, sur y oeste.

Este fenómeno reducirá de forma notable la visibilidad, tanto en núcleos urbanos como en carretera, y podría afectar al tráfico, especialmente en medianías y zonas altas.

Riesgos para la salud y colectivos vulnerables

La calima puede generar molestias en la población en general, pero el riesgo es mayor para personas con enfermedades respiratorias crónicas, asma, alergias o patologías cardiovasculares. La presencia de partículas en suspensión puede agravar síntomas como tos, dificultad respiratoria o irritación ocular y de garganta.

Desde la Dirección General de Emergencias se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones preventivas mientras dure el episodio.

Recomendaciones a la población

En el marco del PEFMA, las autoridades aconsejan:

Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de polvo.

para evitar la entrada de polvo. Evitar salir a la calle si se padecen problemas respiratorios crónicos.

Tener a mano la medicación habitual.

Beber abundante agua y evitar ambientes secos.

No realizar ejercicio físico intenso en exteriores.

Acudir al médico si aparecen síntomas o empeora el estado de salud.

En carretera, se recomienda extremar la precaución, encender las luces, aumentar la distancia de seguridad y reducir la velocidad ante la disminución de visibilidad.