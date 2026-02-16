Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval

El aviso del Gobierno de Canarias está en vigor desde las 6.00 horas de este lunes, 16 de febrero, debido al episodio de polvo en suspensión que afectará a todas las islas

Lanzarote Webcam/FOTO: Meteored

Aránzazu Fernández

Arrecife

El Gobierno autonómico ha declarado la situación de prealerta por calima en toda Canarias a partir de las 06:00 horas de este lunes, 16 de febrero, ante la previsión de un episodio de polvo en suspensión que afectará a todas las islas.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional, tras analizar los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Zonas más expuestas y niveles de polvo en suspensión

La previsión apunta a un aumento de la concentración de polvo en suspensión a nivel superficial, con valores que oscilarán entre 50 y 200 microgramos por metro cúbico (μg/m³). No obstante, las concentraciones más elevadas podrían registrarse en cotas superiores a los 400 o 500 metros de altitud.

Las áreas con mayor incidencia serán:

  • En Gran Canaria, las vertientes este, sur y oeste.
  • Lanzarote y Fuerteventura, de forma generalizada.
  • En La Palma, principalmente la zona este.
  • La Gomera y El Hierro.
  • En Tenerife, los sectores este, sur y oeste.

Este fenómeno reducirá de forma notable la visibilidad, tanto en núcleos urbanos como en carretera, y podría afectar al tráfico, especialmente en medianías y zonas altas.

Riesgos para la salud y colectivos vulnerables

La calima puede generar molestias en la población en general, pero el riesgo es mayor para personas con enfermedades respiratorias crónicas, asma, alergias o patologías cardiovasculares. La presencia de partículas en suspensión puede agravar síntomas como tos, dificultad respiratoria o irritación ocular y de garganta.

Desde la Dirección General de Emergencias se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones preventivas mientras dure el episodio.

Recomendaciones a la población

En el marco del PEFMA, las autoridades aconsejan:

  • Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de polvo.
  • Evitar salir a la calle si se padecen problemas respiratorios crónicos.
  • Tener a mano la medicación habitual.
  • Beber abundante agua y evitar ambientes secos.
  • No realizar ejercicio físico intenso en exteriores.
  • Acudir al médico si aparecen síntomas o empeora el estado de salud.

En carretera, se recomienda extremar la precaución, encender las luces, aumentar la distancia de seguridad y reducir la velocidad ante la disminución de visibilidad.

