¿Día gris en Canarias? Esto dice la Aemet sobre la calima y el viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Canarias una jornada marcada por cielos poco nubosos con predominio de nubes altas, presencia de calima generalizada que tenderá a remitir a partir del mediodía y temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior.

Las máximas experimentarán descensos puntuales en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en el resto del archipiélago apenas se registrarán cambios en las zonas costeras.

El viento soplará de componente este, flojo en general, aunque más intenso durante la madrugada. A lo largo del día disminuirá para volver a intensificarse y girar a noreste al final de la jornada.

En el mar, se espera viento del este y sudeste de fuerza 2 a 4, localmente 5, con marejadilla o marejada. En la costa oeste de Tenerife y La Palma será variable de fuerza 1 a 3. Habrá mar de fondo del norte, nordeste y noroeste con olas de entre uno y dos metros.

Previsión por islas para este martes

Lanzarote

Poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas. Calima ligera, remitiendo. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en el oeste.

Arrecife: 16 / 22 ºC

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con nubes bajas a primeras horas. Calima ligera que irá desapareciendo. Máximas ligeramente más bajas en el oeste.

Puerto del Rosario: 16 / 23 ºC

Gran Canaria

Predominio de nubes altas y calima más notable en el sureste durante la mañana. Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 24 ºC

La calima será protagonista este lunes / Cámara web en Playa Grande de Las Canteras Gran Canaria

Tenerife

Cielos poco nubosos con presencia de polvo en suspensión, más acusado en el sureste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 25 ºC

La Gomera

Nubes altas y calima, especialmente en el sureste durante la mañana. Máximas en ligero ascenso en el interior.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 25 ºC

La Palma

Cielos poco nubosos con calima más significativa en el este, remitiendo por la tarde. Mínimas en ligero ascenso.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 24 ºC

El Hierro

Predominio de nubes altas y calima en el sureste, con tendencia a mejorar por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, sobre todo en medianías.

