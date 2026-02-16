Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Contratos de ‘time sharing’UD Las PalmasCalima en CanariasMaquillaje Corporal LPGCSarampiónPresos canarios
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. / Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  2. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  3. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  4. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  5. La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
  6. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
  7. Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
  8. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios

Kike Espino y los restaurantes más cañeros de Vegueta

Kike Espino y los restaurantes más cañeros de Vegueta

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Un solo brote quintuplica los casos de sarampión en Canarias

Un solo brote quintuplica los casos de sarampión en Canarias

Los inspectores de Hacienda ven «inviable» que Canarias asuma los incentivos fiscales del REF

Los inspectores de Hacienda ven «inviable» que Canarias asuma los incentivos fiscales del REF

Del estudio a la calle: así nació '928', el proyecto de música urbana sin jerarquías en Gran Canaria

Del estudio a la calle: así nació '928', el proyecto de música urbana sin jerarquías en Gran Canaria

Calima y temperaturas en ascenso: así será el tiempo en cada isla

Calima y temperaturas en ascenso: así será el tiempo en cada isla

La Reina Sofía retomará la próxima semana el viaje a Canarias aplazado por la muerte de su hermana

La Reina Sofía retomará la próxima semana el viaje a Canarias aplazado por la muerte de su hermana
Tracking Pixel Contents