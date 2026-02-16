En Directo
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.
Al menos 444 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que ha verificado 444 excarcelaciones desde hace poco más de un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.
En su cuenta de X, el presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este 15 de febrero a las 21:30 hora local (1:00 GMT del día 16).
Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.
Marco Rubio destaca que Venezuela "está mucho mejor" sin Maduro y asegura que le hicieron "varias ofertas"
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha subrayado este domingo que Venezuela "está mucho mejor" ahora que antes de la incursión militar estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro y ha recordado le hicieron varias ofertas que él rechazó. "Aún queda un largo camino por recorrer. Hay mucho trabajo por hacer, pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas", ha afirmado Rubio durante una rueda de prensa desde Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico. El propio Fico criticó la incursión militar estadounidense en Caracas y Rubio ha reconocido que hay aliados cercanos a los que "no les gustó", pero ello no impide la cooperación porque los "países expresan su opinión todo el tiempo".
Delcy Rodríguez cierra siete entes públicos en Venezuela, cuatro de ellos creados por Maduro
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el cierre de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras su captura el pasado mes, según un decreto oficial difundido este domingo por medios locales. Son entes asociados al Ministerio del Despacho de la Presidencia, a cuyo titular la mandataria encargada cambió el pasado mes para poner al capitán Juan Escalona, quien era miembro del equipo de seguridad de Maduro. Rodríguez ordenó suprimir y liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre "la actividad enemiga interna y externa".
EEUU intercepta otro petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe
El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este domingo que interceptó en el océano Índico a otro petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense. "Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje del Veronica III sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)", reveló el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video de la operación.
Incertidumbre en Venezuela ante una ley de amnistía para presos políticos estancada en la Asamblea
Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras se debate en la Asamblea Nacional una ley de amnistía que, según sectores del oficialismo, abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, pero que activistas y ONG ven con preocupación ante un texto que, por el momento, excluye a decenas de reos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.
Los diputados han aprobado esta semana por unanimidad y en segunda lectura hasta seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, si bien se estancaron en el séptimo debido a fuertes discrepancias entre el oficialismo y la oposición ante la posibilidad de que los beneficiarios se tengan que poner "a derecho", es decir, a disposición de las autoridades pertinentes.
Esto implica, a efectos prácticos, que aquellas personas que se exiliaron por la persecución deban volver al país y se personen ante la Justicia para reconocer estos presuntos delitos. Se espera que la discusión de la ley avance en el Parlamento el próximo martes 17 de febrero, si bien para las ONG este artículo representa una desvirtuación del significado mismo de amnistía.
Epstein invirtió en Venezuela millones de dólares en la petrolera controlada por el chavismo
Jeffrey Epstein, financiero estadounidense que fue condenado en EEUU por explotación sexual de menores, mantuvo durante casi una década una cartera de inversiones multimillonaria en bonos de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la compañía estatal controlada por el régimen chavista.
Así se indica en varios documentos, recogidos por Servimedia, que figuran entre los más de tres millones de archivos sobre este condenado que han sido desclasificados en las últimas semanas por el Gobierno de Donald Trump.
Aunque las operaciones de Epstein son, aparentemente legales, su interés por el petróleo venezolano coincide con el que tuvieron otros comisionistas como Víctor de Aldama o Claudio Rivas. De Hecho ambos son investigados en el 'caso Hidrocarburos' que se instruye en la Audiencia Nacional.
Chavistas forman con carteles una gran imagen de Maduro y su esposa para pedir su libertad
Más de un centenar de chavistas formaron este sábado con carteles una gran imagen en Caracas en la que salían Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para exigir la liberación de ambos, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos luego de que fuerzas de este país los capturaran el pasado mes.
Cada uno de los participantes, entre ellos también milicianos, policías y trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, sostuvo sobre su cabeza un cartel con una parte de la imagen de un gran corazón rojo dentro del que estaban Maduro y Flores junto a la frase "Los queremos de vuelta".
La actividad se celebró con motivo del Día del Amor y la Amistad y en medio de los festejos de Carnaval en el histórico Paseo Los Próceres, cerca del principal complejo militar del país, el Fuerte Tiuna, uno de los blancos de los ataques estadounidenses.
El primer ministro groenlandés destaca que la única amenaza que ha sentido es la de EEUU
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha rechazado el discurso sobre la amenaza rusa y china en el Ártico y ha advertido de que la única amenaza que ha sentido la población es la de un aliado, en referencia a Estados Unidos. "Los groenlandeses no han sentido la amenaza de Rusia o China. La primera vez que nos hemos sentido amenazados fue cuando un aliado nos amenazó con la conquista", ha declarado Nielsen durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich. "Es una paradoja", ha añadido. Para el dirigente groenlandés han sido de gran ayuda las últimas maniobras militares de países europeos aliados, como las pruebas Resistencia Ártica o Centinela Ártico, que ha calificado de "paso en la buena dirección". "Nunca hemos estado en desacuerdo en que necesitamos más seguridad en el Ártico", ha resaltado.
El Gobierno de Venezuela libera a otros 17 presos políticos
Las autoridades venezolanas han liberado durante la pasada noche a 17 presos por motivos políticos que estaban retenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, Caracas, conocida como Zona 7, según ha informado la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE). Se trata de siete mujeres y diez hombres excarcelados apenas horas después de que los detenidos se declararan en huelga de hambre ante los retrasos en las promesas de liberación.
María Corina Machado destaca la "energía" y la "fuerza" de los presos liberados
La opositora venezolana María Corina Machado valoró este sábado la "energía" y la "fuerza" con la que los presos políticos excarcelados en Venezuela salen de sus cautiverios: "Es el tipo de fuerza y energía que no puede pararse. Venezuela será libre por su gente". La líder del partido Vente Venezuela (VV) lo dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde participó de forma telemática y comentó que pudo hablar anoche con el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue puesto en libertad el domingo pasado, aunque horas después unos "hombres no identificados" volvieron a detenerlo tras participar en una caravana de coches y motocicletas en apoyo a familiares de presos políticos.
