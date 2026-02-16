Kike Espino y los restaurantes más cañeros de Vegueta

A Kike Espino la cocina le llegó antes de saber que sería su profesión y su gran pasión. «En mi casa nos encantaba comer, la buena mesa, sentarnos todos juntos», recuerda, señalando la figura de su padre, médico y cocinero por afición, como una influencia temprana. No imaginaba entonces que aquel gusto doméstico acabaría convirtiéndose en un proyecto vital. «Con 15 o 16 años no sabía que me iba a dedicar a esto», admite, aunque reconoce que cuando empezó, «se me daba súper bien y tenía manos para ello».

Su desembarco en la cocina profesional fue progresivo y poco «glamurizado». Trabajó como camarero en El Corte Inglés, fue freganchín en Irlanda y decidió formarse después en Ecanza y en la Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona, compaginando estudios y trabajo en un hotel Hilton. «Ahí fue cuando empezó mi carrera profesional», resume. De aquellos años se queda con la disciplina y con una certeza: «La formación es totalmente imprescindible para ser bueno en este oficio».

Una larga trayectoria

El aprendizaje real, sin embargo, llegó entre servicios y cocinas. «Preparar a la carta 40 o 45 platos cuando todo el mundo entra a la vez genera un nivel de estrés muy alto», explica, subrayando la importancia del trabajo en equipo y de la coordinación entre sala y cocina. Espino reconoce que nunca vivió el oficio como una obligación: «Yo no sentía que iba a trabajar, lo hacía porque me encantaba y quería aprender».

«Yo no sentía que iba a trabajar, lo hacía porque me encantaba y quería aprender» Kike Espino — Cocinero

Ese deseo de aprender fue el que acabó empujándolo a abrir su propio camino. El Triciclo, su primer restaurante, cumple ahora diez años y sigue siendo una referencia en Vegueta. «Es muy gamberrito, muy callejero, muy Barcelona», lo define. Fue también el proyecto más duro. «Trabajé hasta 20 horas al día durante años, sin vacaciones», recuerda, reconociendo que ese esfuerzo sería hoy irrepetible. «Es mi niño», confiesa sin dudar.

Después llegó Manuela Jimena, inspirado en bares clásicos madrileños, y más tarde Morro Colorao, un proyecto centrado en arroces a la leña, brasa y producto marino. «Era mi proyecto de fin de carrera», explica, consciente de la complejidad técnica que implicaba. «Nadie sabía cocinar arroces con leña aquí, nadie manejaba bien la brasa», apunta, destacando el papel del equipo para sacar adelante un concepto exigente. Tras mucho trabajo, hoy Espino puede presumir de dos soles en la Guía Repsol con Triciclo y Manuela Jimena. Además, en el mismo listado Morro Colorao es recomendado.

Una cocina que crece

Tras tantos años de esfuerzos, Espino observa sus restaurantes desde otro lugar. «Ahora puedo tomar decisiones menos emocionales y más desde fuera», explica. La profesionalización de la estructura, la delegación y la creación de una oficina han sido pasos clave. «En cada proyecto aprendo algo nuevo», afirma, reconociendo que los momentos difíciles han sido los más formativos.

El último en llegar ha sido Ultramarinos Machete, abierto hace apenas tres meses. «Son conceptos que se te vienen a la cabeza como cuadros: ¿cómo no vas a pintarlos?», explica sobre su origen. Machete nace como un ultramarinos contemporáneo, de acero inoxidable, música española, ambiente cañero y precios más accesibles. «Queríamos democratizar un poco la gastronomía», expresa, consciente de la pérdida de poder adquisitivo de muchos clientes.

«Mis restaurantes nacen de conceptos que se te vienen a la cabeza como cuadros: ¿cómo no vas a pintarlos?» Kike Espino — Cocinero

«Puedes comer por 20 o 40 euros», explica, detallando su apuesta por vinos bien seleccionados a precios contenidos y una carta directa. Las tortillas abiertas, las gildas, el pescado y la freiduría se han convertido en algunos de los platos más demandados. «Buscábamos un sitio popular donde se mezclaran distintos ambientes sociales», resume.

Un sector cada vez más complejo

Todos los proyectos dialogan con Vegueta, un barrio que Espino ayudó a revitalizar cuando muchos lo daban por apagado. «Cuando abrí El Triciclo me decían que estaba loco», recuerda. Hoy, defiende que la concentración de propuestas distintas genera sinergias y vida. A eso se suma ahora el Club Mendizábal, con conciertos y música en directo, como complemento al cierre de la experiencia gastronómica.

Pese al éxito, no idealiza el sector. Habla con franqueza del aumento de costes y de la dificultad de sostener precios. «Los mayoristas nos están comiendo», afirma, explicando que muchos clientes desconocen todo lo que hay detrás de un plato. «Hay que vender muchos huevos fritos para mantenerlo todo», expresa.

Aun así, Espino se siente en su mejor momento. «Estoy súper orgulloso», dice, consciente de la responsabilidad que implica dar trabajo a muchas familias. «No pierdo la ilusión ni la pasión», insiste. Sus restaurantes, reconoce, son un reflejo directo de quién es. «El negocio es el reflejo del dueño», afirma. Y en su caso, la cocina sigue siendo, ante todo, una forma de vivir.