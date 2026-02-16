Los médicos de Canarias, en huelga: cómo afecta a los pacientes, reivindicaciones y servicios mínimos

Las movilizaciones del colectivo médico arrancarán esta semana en Canarias con concentraciones previstas en todas las islas, en el marco de la huelga nacional convocada contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad. En Gran Canaria, la primera protesta tendrá lugar este miércoles, a las 11.30 horas, frente a la Delegación del Gobierno, en la Plaza de la Feria, mientras que el jueves se repetirán los actos ante los principales hospitales del Archipiélago y centros de salud.

La convocatoria forma parte de una huelga de alcance estatal promovida por varias organizaciones médicas, entre ellas la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que rechazan el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y otros sindicatos para modificar el marco laboral del personal sanitario. Los facultativos reclaman un estatuto propio que reconozca las particularidades de su formación, responsabilidad y condiciones de trabajo.

Motivo de la huelga estatal

El origen de la protesta se sitúa en la reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, y que ha sido pactada con varios sindicatos, pero sin el respaldo del colectivo médico. Los facultativos consideran que el nuevo texto no reconoce las particularidades de su profesión ni mejora de forma sustancial cuestiones clave como la jornada laboral, las guardias o la sobrecarga asistencial.

Según las organizaciones convocantes, el acuerdo alcanzado a nivel estatal supone un agravio comparativo para los médicos dentro del Sistema Nacional de Salud, al diluir sus condiciones específicas en un marco común para todo el personal sanitario. Ese malestar ha llevado a la convocatoria de una huelga progresiva, con movilizaciones previstas en distintas comunidades autónomas hasta el mes de junio.

Concentraciones en Canarias

En Canarias, el Sindicato Médico Canario ha anunciado concentraciones escalonadas entre el miércoles y el viernes en hospitales y centros sanitarios de todas las islas. En la jornada del jueves están previstas protestas ante el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, así como en los hospitales de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife. El viernes, las movilizaciones continuarán en otros centros hospitalarios y de atención primaria.

Según las estimaciones del Sindicato Médico CESM, el seguimiento de las últimas movilizaciones del colectivo médico en Canarias, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario, alcanzó el 63%, un dato que las organizaciones convocantes utilizan como referencia de cara a las protestas previstas esta semana.

Primer balance de la huelga

A ese precedente se suma ahora el primer balance oficial de la huelga. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la convocatoria ha sido secundada por 618 médicos de los 3.890 profesionales afectados en el Servicio Canario de la Salud, lo que supone un seguimiento del 15,89% en el conjunto de la Atención Primaria y Hospitalaria. Gran Canaria fue la isla con mayor participación, con un 21,94% de los efectivos afectados, seguida de Tenerife, con un 14,74%.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha confirmado que los servicios mínimos serán los mismos durante todas las jornadas de huelga, tanto en atención primaria como hospitalaria. En anteriores convocatorias, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que se garantiza la atención urgente y la cobertura asistencial básica, sin que se hayan registrado incidencias relevantes en el funcionamiento del sistema sanitario.

La huelga que se inicia esta semana es la primera de las cinco acciones previstas a nivel nacional hasta el mes de junio. Las organizaciones convocantes sostienen que la protesta responde al deterioro progresivo de las condiciones laborales del colectivo médico, marcado por la sobrecarga asistencial, las guardias prolongadas y la falta de avances en la negociación de un marco específico para los facultativos dentro del Sistema Nacional de Salud.

