Jerónimo Saavedra: un socialista que discrepaba con "respeto" y ayudó al PSOE
Presentación en Madrid del libro 'Jerónimo de Saavedra (1936-2023), el último prócer'
Efe
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado este lunes al exministro y primer presidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, como un socialista que "nunca dejó la política" al estar siempre colaborando en favor del PSOE y ha puesto en valor "sus opiniones respetuosas" en momentos de discrepancia.
El Ateneo de Madrid ha acogido la presentación del libro 'Jerónimo de Saavedra (1936-2023), el último prócer', escrito por la senadora socialista, Marta Saavedra y prologado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que han asistido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, senadores y la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo.
Opiniones respetuosas
Torres ha puesto en valor el trabajo de Saavedra "hasta sus últimos días" y ha explicado que, tras retirarse de la política, "siempre estuvo dando sus opiniones respetuosas" pese a las discrepancias.
El ministro ha hecho estas consideraciones sobre Saavedra pocos días después de unas declaraciones en las que se refirió a la posición actual del expresidente Felipe González -que ha dicho que votaría en blanco y no al PSOE si Sánchez sigue como candidato- y le sugirió que piense por qué sigue en el PSOE.
Ayudar al partido
Torres ha señalado que Saavedra siempre veló por ayudar al partido y a los dirigentes que iban a ocupar nuevos cargos y relevos. Ha contrapuesto el ministro la figura de Saavedra con "los tiempos que se viven en el Congreso" y ha subrayado que "hasta los últimos momentos" de su vida "nunca perdió la visión positiva".
El ministro ha confesado que Saavedra llegó a aconsejarle cuando asumió en 2023 la cartera como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y, previamente, antes de que fuera presidente de Canarias.
Un humanista que creía en la política
Armengol le ha recordado como un "humanista" que creía en la política como "un arma transformadora para mejorar la sociedad" y ha enarbolado sus "valores éticos profundos" que le sitúan como "uno de los grandes políticos que necesitamos".
Ha relatado que su trayectoria abarcó desde lo municipal, pasando por el ámbito autonómico (como expresidente de Canarias en dos ocasiones, de 1983 a 1987, y nuevamente de 1991 a 1993) y como ministro en las legislaturas de Felipe González.
Promotor de la cultura
En el acto se ha recordado el homenaje a Saavedra en 2023 en el Teatro Real (fue miembro e su patronato de 2004 a 2011 y volvió a serlo en 2018) como defensor y promotor de la cultura, principalmente de la música, y de los proyectos de la institución.
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
- Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
- La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
- El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios