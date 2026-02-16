El Papa quiere venir a España y necesita tu ayuda: buscan voluntarios para organizar su visita

La posible visita del Papa León XIV a España ya ha activado la maquinaria organizativa y ahora buscan ayuda ciudadana. Los equipos que preparan el viaje han lanzado un llamamiento público para reclutar voluntarios y apoyos, ya que el evento no contará con financiación del Estado.

A través de la web conelpapa.es, la organización invita a quienes vivan o dispongan de alojamiento en Madrid, Barcelona, Canarias o Tenerife, sedes previstas a falta de confirmación oficial, a sumarse como voluntarios en tareas de preparación, apoyo logístico durante los actos o incluso acogiendo a personas que viajen desde fuera.

Pero no solo se trata de echar una mano en el terreno. También se puede colaborar ofreciendo transporte, servicios profesionales, material técnico o incluso apoyo económico mediante donaciones o patrocinios. “Las necesidades son muy variadas”, explican los coordinadores, que mencionan desde espacios de trabajo y señalética hasta pantallas, ropa identificativa o recursos tecnológicos.

La organización subraya que el viaje no recibirá fondos públicos y que todas las aportaciones serán destinadas a los trabajos organizativos y pastorales vinculados a la visita. Además, prometen transparencia: las cuentas serán auditadas y se rendirá informe final sobre los ingresos y su destino.

“El Papa viene y quiere verte”

El coordinador general del proyecto es Yago de la Cierva, con experiencia en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. En redes sociales lanzó un mensaje directo: “El Papa viene… y creo que quiere verte”.

Aunque todavía no se han confirmado fechas ni agenda oficial, los obispos se muestran optimistas. Según De la Cierva, la visita será un mensaje de fe para los católicos y de conciliación, esperanza y paz para toda la sociedad.

“Necesitamos muchas cabezas, muchas manos y muchos bolsillos”, resume el coordinador. Porque si algo tienen claro es que este viaje solo será posible con la implicación de todos.