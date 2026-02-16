El TSJC obliga al Gobierno de Canarias a devolver la representación sindical al personal del ICHH

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declara ilegal la extinción de la representación legal de las personas trabajadoras del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) tras su integración en el Servicio Canario de la Salud (SCS). La resolución judicial reconoce que la desaparición de los comités de empresa provinciales vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical y ordena su restitución.

El grave daño realizado a la representación legal y a las personas trabajadoras del Banco de Sangre de Canarias, en el tormentoso proceso de fusión al SCS, no queda impune, algo que celebra el sindicato CCOO, tras casi 8 meses de esta acción de represión a la libertad sindical.

Restitución de la representación sindical

El fallo estima la demanda interpuesta por FSC-CCOO y declara «nula la decisión comunicada por el SCS a los Comités de empresa de 27 de junio de 2025» por la que se daba por extinguida la representación legal del personal del extinto ICHH.

Asimismo, ordena reponer a los comités de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife «en sus funciones en tanto se proceda a la renovación de la representación legal», reconociendo el derecho de las personas trabajadoras a mantener su interlocución colectiva durante el proceso de integración.

Según la sentencia, la supresión de los órganos representativos no puede producirse automáticamente por la fusión administrativa, especialmente cuando el proceso de integración del personal no ha concluido.

Vulneración del derecho fundamental

El tribunal considera que la decisión adoptada por el SCS afectó al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, protegido por el artículo 28.1 de la Constitución.

La Sala concluye que la Administración no puede dejar sin representación a la plantilla mediante una comunicación unilateral, ya que ello supone impedir el ejercicio efectivo de la acción sindical y la defensa colectiva de los intereses laborales.

Además, la resolución subraya que el acuerdo de fin de huelga alcanzado previamente con el sindicato CCOO, contemplaba la continuidad de la representación legal hasta la celebración de nuevas elecciones.

Rechazo a las tesis del Gobierno

FSC-CCOO recuerda que esta sentencia desmiente las afirmaciones realizadas la semana pasada por Esther Monzón en sede parlamentaria donde la Consejera de Sanidad sostuvo que la desaparición del Comité de Empresa estaba avalada por el TSJC. Tal como defendía el sindicato en su anterior comunicado, la normativa de integración no suprime la representación legal ni autoriza su extinción automática.

La organización sindical considera especialmente grave que se haya trasladado a la opinión pública, pareciendo infringir un daño en la imagen de la representación legal, una afirmación de que tanto el cese como el diálogo con los sindicatos eran justos y adecuados, algo que ahora ha sido corregida por los tribunales.

Defensa de los derechos de la plantilla

Durante el proceso de integración del ICHH en el SCS, FSC-CCOO ha denunciado reiteradamente la falta de interlocución, la precarización de las condiciones laborales y la ausencia de mecanismos de participación colectiva.

El sindicato entiende que la sentencia confirma que estas decisiones se adoptaron sin respetar las garantías constitucionales ni la legislación laboral vigente.

El daño infringido a las personas trabajadoras ha sido cuantioso y CCOO no parará hasta revertir esta deriva autoritaria y de merma de derechos que afecta a las profesionales del servicio y al buen funcionamiento de este servicio público esencial del que depende directamente la salud de muchos de nuestros conciudadanos.

Exigencia de cumplimiento inmediato

FSC-CCOO exige al Servicio Canario de la Salud el cumplimiento inmediato de la resolución judicial y la restitución efectiva de los comités de empresa con todos sus derechos y competencias.

Asimismo, reclama a la Consejería de Sanidad que rectifique públicamente sus declaraciones anteriores y abra un proceso de diálogo real con la representación sindical para abordar la situación del personal del ICHH, especialmente en cuanto a la entrada, por la puerta de atrás, de personal en comisiones de servicios, precarizando tanto al personal que llega en esas condiciones como al que llevaba años de servicio y entraba por las listas de sustitución de esta organización, hecho que esta central sindical, reitera que es una decisión unilateral de la administración y que las diferentes sentencias reconocen que pueden contratarse a través de las listas de contratación.

La federación sindical anuncia que continuará vigilante para garantizar que el proceso de integración se desarrolle con transparencia, respeto a la legalidad y protección de los derechos laborales.