¿Cuándo acabará este episodio de calima en Canarias?
El episodio de polvo sahariano irá remitiendo desde este martes, aunque la situación anticiclónica podría favorecer una nueva entrada ligera entre miércoles y jueves, según apuntan los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
La calima significativa que afecta este 16 de febrero a Canarias, con visibilidades reducidas hasta 3.000 metros y altas concentraciones de polvo en suspensión, comenzará a perder intensidad a partir de este martes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de una intrusión invernal de polvo sahariano que se ha mantenido en niveles bajos debido a la inversión térmica en capas costeras, favoreciendo que la masa de aire cargada de partículas se adose a la superficie mientras las cumbres permanecen más limpias.
Aunque los avisos por reducción de visibilidad se retiran este martes, la calima aún podrá notarse de forma más ligera durante la jornada, especialmente en la provincia occidental. La tendencia general será a mejorar entre martes y miércoles gracias al giro de los vientos de componente sudeste a nordeste, lo que permitirá una mayor ventilación.
Sin embargo, la propia configuración anticiclónica asociada a las altas presiones de Azores podría facilitar una nueva entrada de polvo en suspensión por el norte entre el miércoles y el jueves. La previsión apunta a que el episodio termine de remitir el viernes. Además, se esperan cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes bajas matinales en costas del norte de Gran Canaria y en las islas más orientales. Por la tarde y noche podrían reaparecer nubes bajas en el norte por debajo de los 600-700 metros.
Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en vertientes norte y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en altas cumbres podrían subir ligeramente. El viento soplará del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y brisas en las costas suroeste de las islas montañosas. En el mar, predominará el componente este o noreste con fuerza 2 a 3, aumentando por la tarde y durante la madrugada, con marejadilla que tenderá a marejada en zonas del sureste y oeste.
El pronóstico para este miércoles, isla a isla
GRAN CANARIA
Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el norte al inicio y final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las máximas en el norte. Viento del noreste con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste; brisas en el suroeste.
Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22
LANZAROTE
Cielos poco nubosos con intervalos matinales de nubes bajas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el interior. Viento del noreste arreciando por la tarde.
Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 22
FUERTEVENTURA
Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, aunque las máximas bajarán ligeramente en la mitad norte, más acusado en el interior. Viento del noreste arreciando por la tarde.
Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 22
TENERIFE
Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noreste a primeras y últimas horas. Calima ligera en retirada desde el inicio de la jornada. Temperaturas en ligero descenso en costas, especialmente en máximas del norte. Viento del noreste con intervalos fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 / 25
LA GOMERA
Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas. Calima ligera remitiendo. Temperaturas con pocos cambios salvo descenso de máximas en el norte. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.
Temperaturas (°C): San Sebastián de la Gomera 18 / 25
LA PALMA
Cielos poco nubosos con nubes bajas en el noreste a primeras y últimas horas. Calima ligera remitiendo. Ligero descenso de máximas en el este, más acusado en medianías. Viento del noreste con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de la Palma 17 / 22
EL HIERRO
Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noreste a primeras y últimas horas. Calima ligera en retirada. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de máximas en el norte. Viento del noreste con intervalos fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.
Temperaturas (°C): Valverde 13 / 19
