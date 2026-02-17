Cabo Verde quiere crecer al rebufo del turismo en Canarias

«La nueva Canarias». Así es como la prensa británica ha comenzado a referirse al país africano de Cabo Verde. Sus paisajes volcánicos, su buen clima durante todo el año y sus precios asequibles -especialmente atractivos para una clientela con mayor poder adquisitivo que la mayoría de los residentes de ambos archipiélagos- están consolidando la idea de que los dos destinos son, en cierto modo, ‘primos hermanos’, aunque nada tenga que ver la industria canaria con la muy incipiente caboverdiana. Eso sí, Cabo Verde juega en la actualidad con la baza, cada vez más atractiva para el mercado británico -el principal para las Islas-, de una menor masificación turística. De este modo, y al rebufo del Archipiélago, está comenzando a reforzar su imagen como una alternativa más tranquila. Y aunque le falta mucho desarrollo, cabe insistir, para alcanzar a una potencia como Canarias -algo de hecho ‘imposible’-, Cabo Verde se ve espoleado por esos otros territorios africanos que, como determinados enclaves de Marruecos, sí que comienzan a posicionarse.

La conectividad aérea es uno de los factores que ha impulsado a un mayor número de británicos a interesarse en Cabo Verde. Con el lanzamiento de los vuelos directos de easyJet en marzo del pasado año, y bajo la misma premisa de ‘sol invernal a tan solo unas horas de vuelo de casa’ -con la que tanto se ha incentivado el turismo a Canarias-, cada vez más extranjeros tienen la mirada puesta en el país africano. A ello se suman los paquetes turísticos económicos -el ‘todo incluido’ por precios que rondan los 800 euros- y una sensación de destino turístico seguro.

Pero la baza de Cabo Verde es el ‘Tourist go home’ -bajo el que se han celebrado grandes manifestaciones contra la masificación turística-, que va calando entre la población británica a la hora de decidir dónde pasar su invierno lejos del frío. Los artículos de la prensa inglesa -sensacionalista, eso sí- se refieren a Cabo Verde como un destino con «un ambiente mucho menos concurrido» que el de Canarias, según el Daily Mirror.

La prensa inglesa señala la menor saturación de viajeros como punto fuerte del pequeño Estado insular

Sin embargo, lo cierto es que los datos de llegadas al Archipiélago en 2025 vuelven a situarlo como enclave turístico estrella en España. Tanto es así que durante el pasado año las Islas contaron con un total de 15,7 millones de turistas extranjeros, un 3% más que el año anterior, y un gasto total acumulado de 24.431 millones, un 6,8% más, según datos del INE. No obstante, ahora el ritmo tiende hacia la ralentización, si bien Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, puntualiza que «pese a que no se registran las subidas a las que estamos acostumbrados, las cosas van relativamente bien».

Y de la bonanza turística canaria también se beneficia el vecino sureño, y también insular, de Cabo Verde. El número de visitantes en la región en 2024 alcanzó el valor más alto de su serie histórica, con un total de 981.354 turistas, lo que significó un aumento del 11,8% con respecto a 2023 y del 29,1% en comparación con 2022, según los datos del instituto nacional de estadística de este país. Como ocurre en Canarias, su principal cliente internacional fueron los británicos (36,3%), seguidos de alemanes, holandeses, portugueses y franceses. El gasto medio diario de los turistas que visitan Cabo Verde se sitúa en 9.014 escudos, lo que equivale a unos 81 euros, frente a los 200 de Canarias.

De cualquier forma, Marichal descarta preocupaciones con respecto a Cabo Verde como competencia: «Su volumen de camas y su desarrollo actual no lo permiten», anota el también presidente de Ashotel. La suya es una pequeña e incipiente industria turística.