La calima remite en Canarias hasta el Sábado de Piñata

La calima va a conceder un respiro a Canarias, pero no por demasiado tiempo. El polvo en suspensión que lleva dos días afectando a Canarias remitirá este miércoles en todo el Archipiélago pero no será más que un breve descanso del filtro sepia. Para el próximo sábado, en plena Piñata, se espera que una nueva intrusión sahariana vuelva a enturbiar los cielos de Canarias y despedir el carnaval bajo la calima.

Según los modelos meteorológicos, el polvo en suspensión empezará a remitir hoy en tanto el anticiclón se recoloca y coge fuerzas en su posición habitual. Hasta el viernes, el anticiclón se irá desplazando hacia el norte de la península donde se irá debilitando . Esto facilitará que el sábado comience a entrar de nuevo el polvo en suspensión, primero por la provincia oriental y, progresivamente, extendiéndose hacia la occidental.

A partir de mañana, las temperaturas podrían sufrir algunos descensos, especialmente de las máximas en las vertientes norte y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. No obstante, en la cumbre podría notarse cierto ascenso de las temperaturas. A partir de este miércoles también soplará el viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, aunque será especialmente fuerte a partir de la segunda mitad de la jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Previsión semanal

El jueves los cielos estarán poco nubosos o incluso despejados. El jueves habrá una reintroducción de la calima al norte de Tenerife y La Palma, que dejará polvo en suspensión en medianías. Sin embargo, se tratará de una intrusión sahariana fugaz, ya que se espera que durante el día se disipe el polvo. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, especialmente en zonas de interior. El viento soplará del nordeste, por lo que no se puede descartar que se registren rachas muy fuertes de manera local.

Ya el viernes, la Aemet pronostica otro día poco nublado, en el que las temperaturas sigan disminuyendo y en el que el viento siga soplando con fuerza. La situación cambiará el Sábado de Piñata con una entrada de polvo en suspensión por encima de los 400 y 600 metros. El episodio dejará calimas ligeras que tenderán a ser más intensas a partir de la tarde y que afectarán a las vertientes sur y este. Las temperaturas ascenderán de manera generalizada, especialmente en las zonas de interior.

Por lo pronto, la Aemet no ha lanzado ningún aviso, aunque la situación podría cambiar a medida que se acerque la fecha en la que está prevista esta intrusión sahariana.

Calidad del aire desfavorable

Durante el día de ayer, la calidad del aire en toda Canarias fue extremadamente desfavorable. La concentración de partículas PM10 –de menos de 10 micras de tamaño–llegó en algunos lugares a alcanzar los 300 microgramos por metro cúbico en una hora. Esto supone seis veces más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Efectos en la salud

La presencia de este contaminante natural está relacionado con mayores tasas de insuficiencia cardiaca así como problemas en personas con insuficiencia respiratoria. En concreto, la exposición intensa al polvo del Sáhara empeora el pronóstico de los pacientes que son ingresados por problemas en el corazón. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado un grupo de investigación del Archipiélago que se ha dedicado íntegramente a conocer los efectos de la calima en el organismo.

En un estudio posterior, este mismo grupo llegó la conclusión de que, por cada 10 microgramos de polvo en suspensión que se concentre en la atmósfera, se incrementa un 2% de sufrir un evento cardiovascular mortal.

Esto sucede porque el polvo en suspensión penetra en el organismo a través de los alveolos, donde genera una reacción inflamatoria «brutal» y estrés oxidativo en las vías respiratorias.

Situación en el resto de España

Mientras Canarias queda pendiente de la llegada de calima, en el resto de la península, la borrasca Pedro pondrá hoy en aviso por viento, olas y nieve a un total de 13 comunidades autónomas. Cuatro ellas, situadas en el norte peninsular, alcanzarán el nivel naranja por oleaje, según la previsión de la Aemet. Estas son Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

La Aemet prevé que mañana pase un frente por la Península que, de oeste a este, tenderá a dejar cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. En este marco, habrá predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en los tercios este y sureste, así como en Baleares durante la mayor parte del día. n