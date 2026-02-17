Canarias endurece su pulso sanitario mientras continúa la huelga médica

La huelga del colectivo médico sigue abierta en Canarias con un doble frente del conflicto: el rechazo al nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y una agenda propia de reivindicaciones autonómicas que mantiene en vilo al Servicio Canario de la Salud (SCS). A la espera de una respuesta del director del SCS, los sindicatos médicos advierten de que el calendario de movilizaciones podría ampliarse a abril o mayo si no se desbloquean compromisos ya pactados.

En el ámbito canario, uno de los principales puntos de fricción es la equiparación de la carrera profesional o la media de las tres comunidades mejor posicionadas del país. Se trata de un acuerdo realizado en el año 2023 y refrendado por la Mesa Sectorial de Sanidad el 2 de octubre de ese año, con un calendario de ejecución previsto entre 2025 y 2027 que, por ahora, permanece pendiente de concreción. Los facultativos reclaman además la apertura permanente de traslados en 2026 y la revisión del precio de la hora de guardia, tanto para especialistas como para médicos residentes, incluidos los días laborales.

Infraestructuras y planificación asistencial

A estas demandas laborales se suman reivindicaciones asistenciales. Los sindicatos reclaman avances reales en la consolidación de los hospitales del Norte y del Sur de Tenerife como centros comarcales a partir de 2026, así como la ampliación de la red de centros de salud y consultorios locales en distintas islas. Otro de los compromisos pendientes es la resolución del proceso de estabilización del personal sanitario antes del próximo verano, una cuestión que consideran clave para reducir la precariedad estructural del sistema.

El conflicto también se extiende a la organización interna del SCS, donde los médicos denuncian que los retrasos en la aplicación de acuerdos previos están generando un efecto acumulativo de desgaste en las plantillas. Según los sindicatos, la falta de avances en materias como la carrera profesional, la movilidad voluntaria o la actualización de las guardias dificulta la planificación personal y profesional de los facultativos y agrava los problemas de cobertura en determinados servicios y especialidades.

Pulso estatal por el Estatuto Marco

Este escenario autonómico se superpone al conflicto estatal abierto contra el borrador de reforma del Estatuto Marco. Los sindicatos médicos rechazan el texto pactado entre el Ministerio de Sanidad y otros sindicatos del ámbito sanitario al entender que ignora las particularidades de la profesión médica. Entre las principales críticas figuran la falta de una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad del colectivo, una regulación de la jornada que incluya de forma efectiva las guardias como tiempo trabajado y un régimen de incompatibilidades que no discrimine a los facultativos.

El malestar ha derivado en una huelga de alcance nacional con paros y concentraciones en distintas comunidades autónomas. Desde las organizaciones médicas se subraya que el desgaste del Sistema Nacional de Salud no puede sostenerse sobre jornadas prolongadas, sobrecarga asistencial y una negociación que, a su juicio, se ha llevado a cabo sin una interlocución directa con los representantes del colectivo médico.

En Canarias, el conflicto mantiene abiertos varios frentes institucionales. Los sindicatos recuerdan que, más allá del Ministerio, la Consejería de Sanidad tiene margen de actuación en materia de condiciones laborales y organización asistencial. De no producirse avances en las próximas semanas, el movimiento médico ya anticipa nuevas movilizaciones dirigidas específicamente contra el SCS, en un pulso que amenaza con prolongarse durante la primavera.