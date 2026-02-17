Comer sano eleva el gasto familiar un 20%

Comer sano sale caro. Aunque en Canarias el gasto medio anual en alimentación por persona se sitúa en torno a los 1.756 euros —un 1,7% menos que la media nacional—, la cifra aumenta de manera significativa para quienes buscan mantener una dieta equilibrada. Reemplazar dulces, platos preparados y refrescos por frutas y verduras puede generar un sobrecoste adicional de hasta un 20%. Así lo refleja el informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) —Cesta Saludable 2025—, que también señala que priorizar el consumo de frutas, verduras, carne, pescado y lácteos frente a los alimentos ultraprocesados supone 35 euros más al mes por persona. Las subidas de precios vienen de lejos: el coste medio de los alimentos es hoy un 36% mayor que hace cuatro años.

Esta realidad afecta de manera directa al Archipiélago. Según el Anuario Alimentación en España 2025, del presupuesto total que los canarios destinan a su alimentación, un 16,8% se dedica a carne y productos cárnicos, un 8,4% a productos pesqueros, un 10,4% a frutas, un 6,8% a verduras y un 10,8% a derivados lácteos, entre las partidas más relevantes. Los números dibujan una realidad clara: el bolsillo de los canarios se concentra en cubrir los productos básicos de su alimentación, con un peso destacado de la carne, los lácteos y los productos frescos, esenciales para mantener una cesta saludable, con todo lo que ello supone: un mayor desembolso y esfuerzo económico que para muchos supone ajustar otros gastos del hogar, reducir el consumo de productos no esenciales o recurrir a opciones más económicas y menos saludables.

En este sentido, las capitales canarias —junto con Barcelona, Gerona y Huelva— se sitúan entre los lugares más caros, con un sobrecoste anual por familia que puede llegar hasta los 700 euros en la cesta de la compra saludable. Por el contrario, Valladolid, La Coruña, Cáceres y Almería son, de media, las ciudades más económicas para mantenerla. Un escenario que se explica, según el informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, porque el coste de una cesta saludable varía según el supermercado elegido para realizar la compra, así como la ciudad donde se realice. La situación es especialmente evidente en Canarias, donde el coste medio de la cesta de la compra tiende a situarse entre los más altos de España - dentro del informe de la OCU - con precios más elevados para productos frescos y saludables en comparación con otras regiones.

El caso de Canarias

Aunque, en términos generales, la cesta de la compra se considera "muy cara" tanto para alimentos procesados como para frescos, desde hace un par de años los productos necesarios para mantener una dieta sana y equilibrada han dejado de estar "al alcance de cualquier bolsillo", apunta Natalia Alonso, quien además añade que esta situación ha llevado a muchas personas de su entorno a recurrir a productos congelados, mucho más económicos.

El caso de las Islas resulta especialmente revelador, ya que conseguir productos cultivados en la propia comunidad autónoma puede ser una auténtica odisea. En 2025, alimentos como los plátanos de Canarias registraron subidas de hasta el 36% en apenas un año, situándose entre los productos que más han encarecido la cesta básica. A esto se suma la escasez de lluvia, que limita cada vez más la disponibilidad de frutas y verduras: "Es evidente que en esta situación el producto es mucho más caro, pero hace dos años el kilo de kiwi, por ejemplo, costaba entre dos y tres euros, y ahora puede alcanzar los ocho".

En este contexto, el encarecimiento amenaza la cesta de la compra saludable y la consolidación de hábitos sanos. La situación se agrava si se tiene en cuenta el escenario del Archipiélago, que es una de las comunidades autónomas donde el coste medio de la cesta de alimentación por persona se mantiene elevado y con precios relativos altos. Así los datos apuntan que, en el año 2025 seis de cada diez productos aumentaron de precio y los alimentos frescos —precisamente los que componen la base de una dieta equilibrada— se encarecieron más que otros grupos, con subidas que superan el 8% en algunas frutas y verduras.

Otros productos

En esta misma línea, si se atiende a la inflación registrada en otros productos más allá de las frutas y verduras, los huevos —fundamentales para mantener una dieta sana y equilibrada y uno de los pilares básicos de la alimentación— se sitúan en Canarias entre los alimentos más afectados por el encarecimiento: actualmente cuestan un 22% más que hace un año. Esta subida se eleva hasta el 30,7% si se atiende al conjunto del territorio nacional. Un comportamiento similar ha experimentado la carne, cuyo precio en Canarias ha aumentado en el último año en más de un 15%.

Por su parte, otros productos habituales en la lista de la compra de los españoles que también se encarecieron fueron el café, con un aumento del 13,1%, y, de forma destacada, las frutas tropicales —como los dátiles o los higos— que, aunque menos frecuentes en la cesta de la compra, se pagaron un 11,8% más caras que un año antes.