La DGT lo hace oficial: los conductores canarios tendrán prohibido adelantar camiones en estas vías

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha tomado una decisión para evitar el colapso en las carreteras canarias y del resto de España cuando se produzca un atasco. La "prohibición de adelantamiento en determinados tramos de carretera a vehículos de transporte. Con objeto de incrementar la seguridad vial y favorecer la fluidez de la circulación", explica. El objetivo es evitar colapsos y mejorar la seguridad vial de los conductores, por lo tanto, esta medida se llevará a cabo en campañas especiales.

El BOE recoge en su resolución del 14 de enero ante esta medida "Tráfico podrá fijar, durante días y periodos horarios concretos, la prohibición de adelantamiento a los vehículos de más de 7.500 kg de M.M.A., vehículos que precisen autorización complementaria y vehículos especiales, en determinadas las fechas y vías".

Prohibido adelantar en grandes retenciones

La normativa lo deja claro, y es que desde este 2026 los turismos y vehículos ligeros se verán afectados cuando se activen situaciones de alta intensidad tráfico en autopistas y autovías. La DGT declara estas situaciones cuando haya una gran afluencia de tráfico y, entonces, los conductores no podrán adelantar a camiones ni a otros vehículos pesados.

Tráfico de camiones en una autopista / Efe

No será permanente

Se aplicará cuando las condiciones de tráfico lo requieran. Los conductores serán avisados a través de los paneles luminosos de señalización encargados de informar en tiempo real del estado de la carretera por la que circulan.

Extremar las maniobras será clave para evitar sanciones económicas, ya que saltarse las indicaciones supone un riesgo tanto para la seguridad vial propia como para la del resto de usuarios de la vía, por lo tanto, los conductores que desobedezcan la señalización serán multados.

En qué carreteras canarias podría aplicarse

Aunque la DGT todavía no ha publicado un listado oficial de los tramos en los que se podrán llevar a cabo estas restricciones. En las Islas Canarias puede que haya más de una carretera afectada. En el caso de Tenerife la TF-5 (Autopista del Norte) y la TF-1 (Autopista del Sur) es probable que sean dos de las afectadas. Mientras que en Gran Canaria, la GC-1, GC-2 y GC-3 también es probable que se tenga un gran tráfico en determinados días a horas punta.

Por otro lado, la LZ-1 y LZ-2 en Lanzarote también puede sufrir la nueva aprobación. Al igual que la FV-1 y FV-2 en Fuerteventura.

En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, quizá pueden aplicarse en las carreteras principales que conecta los municipios.