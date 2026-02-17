El Gobierno niega dilaciones en la respuesta a Canarias por las competencias en el REF y los aeropuertos

El Gobierno central ha salido este martes al paso de los reproches del Ejecutivo canario por una supuesta dilación injustificada de la respuesta a la solicitud de la Comunidad Autónoma de nuevas competencias en el Régimen Económico y Fiscal (REF) y la gestión de los aeropuertos. El portavoz del Gabinete regional, Alfonso Cabello, había reprochado este lunes al Gobierno su «desinterés» en la tramitación de la petición formal para la apertura de las negociaciones, una pretendida falta de diligencia que en el Gobierno presidido por Fernando Clavijo contraponen a la celeridad que, a su juicio, sí se observa cuando las demandas llegan desde Cataluña o País Vasco. La Secretaría de Estado de Política Territorial, de la que dependen las relaciones institucionales y la cooperación entre la Administración central y las 17 administraciones autonómicas, ha respondido este martes, con contundencia, a las palabras de Cabello y las críticas desde el Ejecutivo canario, frente a las que pide «máxima lealtad institucional». La tramitación de la solicitud del Archipiélago, han asegurado desde el departamento estatal, se cursa bajo los mismos plazos y la misma diligencia con los que se trabaja en las peticiones de transferencias de las otras siete comunidades autónomas con las que hay procedimientos abiertos.

«Es necesario recordar que en estos momentos hay ocho comunidades autónomas que han solicitado abrir el proceso de negociación para transferencias de competencias», han explicado desde la Secretaría de Estado de Política Territorial, que depende del ministro Ángel Víctor Torres, líder del PSOE canario y en quien el Gobierno isleño ha personificado ese supuesto desdén en la tramitación de la petición. «Y los tiempos en el caso de Canarias no son mayores que los del resto de respuestas a otras comunidades», han subrayado. En este sentido, desde el departamento estatal han puesto el ejemplo de regiones que pidieron traspasos de nuevas competencias en 2018, el año en que Pedro Sánchez llega a la Moncloa, en los que aún hoy se continúa trabajando por la complejidad de un procedimiento de este tipo. «Es importante recordar que hay Gobiernos autonómicos que cursaron peticiones de competencias en 2018 al Gobierno de España, y en estos momentos se sigue trabajando en ello».

En curso

En comparación con esos casos con origen en 2018, la Secretaría de Estado de Política Territorial ha explicado que la petición formal del Ejecutivo de Canarias se recibió el pasado 13 de enero, un día después de que fuera aprobada en el Consejo de Gobierno presidido por Clavijo. Y la respuesta del Ministerio, tal como ha precisado Arcadi España, responsable del área dependiente del Ministerio de Torres, se dio el 19 de enero, seis días después. Desde el departamento de Estado han aclarado que el propio ministro, ya en esa primera respuesta, adelantó al Gabinete autonómico que su solicitud había sido trasladada tanto al Ministerio de Hacienda, en lo que tiene que ver con la petición de competencias en la gestión de los incentivos tributarios del REF, como al de Transportes, por lo que toca a la demanda de participar en la gestión de los aeropuertos del Archipiélago. Es ahí, en los despachos de los Ministerios dirigidos por María Jesús Montero y Óscar Puente, donde está la solicitud de Canarias, «y una vez los Ministerios respondan, se seguirá con los pasos administrativos pertinentes», han agregado.

Reuniones técnicas

De hecho, ya en esa respuesta inicial del Gobierno de España se apuntó la posibilidad de «celebrar posteriormente las primeras reuniones de carácter técnico». Todo dentro de un procedimiento que, según la Secretaría de Estado, no se ha apartado ni un ápice de lo establecido: «Así es como se procede con la totalidad de solicitudes que se plantean desde las comunidades autónomas». Eso sí, desde el departamento estatal han recordado también que la demanda de Canarias se formaliza el mes pasado, «a mitad de la legislatura, dos años y medio después de que comenzaran a gobernar CC y PP».

«Una de las conclusiones a las que se llega desde esta Secretaría de Estado es que Cabello demuestra un completo desconocimiento de los tiempos y los procesos administrativos en el marco de las negociaciones bilaterales. Y si no fuera desconocimiento, entenderíamos que habría una clara intención de desinformar y generar, una vez más, una falsa polémica», han añadido desde el Ejecutivo central.