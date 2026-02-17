Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya hay fecha para el viaje papal: León XIV pasará por Canarias el 11 y 12 de junio

El arzobispo de Tarragona adelanta que el papa podría visitar España entre el 6 y el 12 de junio de 2026, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas, aunque falta la confirmación oficial de la Santa Sede

El Papa León XIV.

El Papa León XIV. / Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

A la visita del papa a España todavía le quedan cabos por atar, pero el calendario de León XIV ya fija una ventana más concreta. Sería entre el 6 y el 10 de junio de 2026, con paradas previstas en Madrid, Barcelona, y un cierre los días 11 y 12 en las Islas Canarias.

La fecha ha sido adelantada por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, en declaraciones a RTVE, aunque el viaje aún carece de confirmación formal por parte de la Santa Sede. Planellas ha indicado que el calendario manejado por la Iglesia española sitúa el desplazamiento en la primera quincena de junio, una ventana que permitiría al pontífice participar en actos centrales en Barcelona con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y concluir con la visita a las Islas Canarias.

"Muy probable"

Por otro lado, la basílica de la Sagrada Familia considera "muy probable" la asistencia del papa al acto previsto el 10 de junio con motivo de la inauguración de la torre de Jesucristo, aunque esa asistencia depende de la confirmación definitiva de Roma.

Fuentes vaticanas consultadas por agencias mantienen que, pese a la planificación avanzada, la Secretaría de Estado y la Santa Sede no han hecho público el programa ni la fecha oficial, por lo que la propuesta puede sufrir variaciones o desplazarse a otra ventana en calendario, como octubre.

Campaña de recaudación

La Conferencia Episcopal Española ha comenzado ya gestiones organizativas y ha activado una campaña de recaudación para sufragar gastos logísticos del viaje, que, según la propia institución, no contará con financiación estatal. La iniciativa incluye solicitudes de donativos, voluntariado y patrocinio para los actos.

