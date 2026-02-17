Ya hay fecha para el viaje papal: León XIV pasará por Canarias el 11 y 12 de junio
El arzobispo de Tarragona adelanta que el papa podría visitar España entre el 6 y el 12 de junio de 2026, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas, aunque falta la confirmación oficial de la Santa Sede
A la visita del papa a España todavía le quedan cabos por atar, pero el calendario de León XIV ya fija una ventana más concreta. Sería entre el 6 y el 10 de junio de 2026, con paradas previstas en Madrid, Barcelona, y un cierre los días 11 y 12 en las Islas Canarias.
La fecha ha sido adelantada por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, en declaraciones a RTVE, aunque el viaje aún carece de confirmación formal por parte de la Santa Sede. Planellas ha indicado que el calendario manejado por la Iglesia española sitúa el desplazamiento en la primera quincena de junio, una ventana que permitiría al pontífice participar en actos centrales en Barcelona con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y concluir con la visita a las Islas Canarias.
"Muy probable"
Por otro lado, la basílica de la Sagrada Familia considera "muy probable" la asistencia del papa al acto previsto el 10 de junio con motivo de la inauguración de la torre de Jesucristo, aunque esa asistencia depende de la confirmación definitiva de Roma.
Fuentes vaticanas consultadas por agencias mantienen que, pese a la planificación avanzada, la Secretaría de Estado y la Santa Sede no han hecho público el programa ni la fecha oficial, por lo que la propuesta puede sufrir variaciones o desplazarse a otra ventana en calendario, como octubre.
Campaña de recaudación
La Conferencia Episcopal Española ha comenzado ya gestiones organizativas y ha activado una campaña de recaudación para sufragar gastos logísticos del viaje, que, según la propia institución, no contará con financiación estatal. La iniciativa incluye solicitudes de donativos, voluntariado y patrocinio para los actos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
- La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias
- El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
- Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval