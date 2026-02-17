La Policía Nacional lanza un aviso a los canarios por Carnaval: este es el error que muchos cometen y puede salir caro

La Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales oficiales sobre consejos para que los ciudadanos disfruten del Carnaval. "Para disfrutar del Carnaval no solo basta con ponerte tu mejor disfraz, la seguridad también forma parte de la fiesta".

Consejos de la Policía Nacional para disfrutar el Carnaval con seguridad

La Policía Nacional recoge una serie de recomendaciones a los ciudadanos que acudan a disfrutar del Carnaval para que lo hagan con la mayor seguridad. En este tipo de eventos multitudinarios, "cuida tus pertenencias", las carteras, móviles y objetos de valor son muy tentadores para los delincuentes. Por ello, los agentes recomiendan llevar únicamente lo imprescindible y mantener los bolsos y mochilas donde lleves estos objetos bien cerrados. Otro punto a tener en cuneta es "no portar objetos peligrosos que puedan poner en peligro tu seguridad y la de los demás", aunque sean inofensivos.

En el caso de los más pequeños, "identifícalos con una pulsera con tu nombre y número de teléfono". De esta manera, como si se pierdan entre la aglomeración de la gente pueden pedir ayuda y encontrarlos rápidamente. Además, concretar un lugar de encuentro es otra idea para que acudan allí si se pierden.

Por último, aconsejan llamar al 091 "si presencias un altercado o necesitas ayuda". "Con careta o antifaz, pero sobre todo con seguridad. Somos tu Policía y estamos aquí para ayudarte, disfruta del Carnaval", concluye la agente en el vídeo publicado.

Disfraces prohibidos

Los agentes también avisan a los ciudadanos que en Carnaval no todo vale y hacerse pasar por un agente de la autoridad, un miembro sanitario u otras funciones públicas puede tener consecuencias legales. El artículo 402 del Código Penal recoge como delito la usurpación de funciones públicas.

Para evitar sustos, conviene no utilizar disfraces que puedan confundirse con uniformes o cargos oficiales, ay que la clave esta en que sí puede vestirse como un agente, pero no pueden ejercer funciones oficiales como pedir documentación, realizar controles o detener a personas.

Los ciudadanos que incumplan la normativa pueden enfrentarse a sanciones entre 300 y 600 euros, si la actuación se considera grave, el infractor podrían enfrentarse a penas de cárcel.

Si bebes, no conduzcas

Las autoridades también recuerdan que la tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l, "la única tasa realmente segura es 0,0 g/l", señala la DGT.

Los conductores que superen estas tasas se enfrentan a multas entre 500 y 1.000 euros, además de la perdida de 4 a 6 puntos de carné de conducir, dependiendo de la infracción cometida.