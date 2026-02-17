El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este Martes de Carnaval en Canarias, 17 de febrero, una jornada marcada por cielos poco nubosos, presencia de calima en retirada en la provincia de Las Palmas y ligeras variaciones en las temperaturas, con ascensos en zonas de interior y algunos descensos puntuales en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

Según el pronóstico, predominarán las nubes altas en la mayor parte del archipiélago. La calima será generalizada durante la primera mitad del día, aunque tenderá a disminuir progresivamente a partir del mediodía, informa Efe.

Temperaturas: cambios suaves según la isla

En términos generales, las temperaturas experimentarán pocos cambios en las zonas costeras, mientras que en medianías e interiores se espera un ligero ascenso, especialmente en las máximas. En cambio, en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura podrían registrarse descensos suaves en los valores diurnos.

En la provincia oriental, en Arrecife se prevén 16 grados de mínima y 22 de máxima. En Puerto del Rosario los termómetros oscilarán entre los 16 y los 23 grados.

Lanzarote Webcam

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre 17 y 24 grados, con un ligero ascenso en zonas del interior de Gran Canaria.

En la provincia occidental, Santa Cruz de Tenerife registrará temperaturas entre 18 y 25 grados. En San Sebastián de la Gomera se prevén 18 grados de mínima y 25 de máxima.

Por su parte, Santa Cruz de la Palma tendrá valores entre 17 y 24 grados, mientras que en Valverde las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 21 grados.

Predicción del tiempo por islas en Canarias

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas durante la mañana. La calima será ligera y tenderá a disiparse a partir del mediodía. Las temperaturas apenas variarán, salvo por descensos leves en el oeste de ambas islas.

En Gran Canaria y Tenerife dominarán las nubes altas. La calima será más notable en el sureste durante la primera mitad del día, con tendencia a remitir por la tarde. En estas islas, las temperaturas subirán ligeramente en medianías e interiores.

En La Gomera, La Palma y El Hierro se mantendrá la tónica de cielos despejados con nubes altas. La presencia de polvo en suspensión será más significativa en vertientes orientadas al sureste y este, disminuyendo conforme avance la jornada. En estas islas occidentales se espera un leve ascenso térmico, especialmente en zonas medias.

Viento y estado del mar

El viento soplará de componente este flojo en general, con mayor intensidad durante la madrugada. A lo largo del día tenderá a disminuir, para posteriormente aumentar y girar a noreste al final de la jornada.

En el mar se espera viento del este y sudeste con fuerza 2 a 4, localmente 5, lo que generará marejadilla o marejada. En la costa oeste de Tenerife y La Palma el viento será variable, de fuerza 1 a 3. Habrá además mar de fondo del norte, nordeste y noroeste, con olas de entre uno y dos metros.

Con esta previsión, Canarias afronta una jornada estable en líneas generales, aunque todavía condicionada por la presencia de calima, un fenómeno habitual en el archipiélago que puede reducir la visibilidad y afectar a la calidad del aire, especialmente en cotas medias y altas.